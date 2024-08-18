У Польщі відкинули звинувачення щодо "Північних потоків"

Припущення про те, що влада України за підтримки Польщі відповідальна за атаки на газопроводи "Північний потік" у вересні 2022 року, є безпідставними, заявив радник польського президента.

Припущення про те, що влада України за підтримки Польщі відповідальна за атаки на газопроводи "Північний потік" у вересні 2022 року, є безпідставними, заявив у неділю, 18 серпня, керівник Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Мєшко Павляк.

"Це абсолютно безпідставні інсинуації", - цитує його Reuters. Павляк також звинуватив колишнього керівника Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Ауґуста Ганнінґа (August Hanning), який працював у часи канцлерства Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder), у тому що він "як керівник розвідки, безумовно, зіграв ганебно важливу роль в інвестиціях".

Також Павляк пояснив, що саме Німеччина не внесла у європейську базу осіб, які перебувають у розшуку, українця, ордер на арешт якого сама і видала у червні.

"Вибачитися і сидіти тихо"

Раніше висловлювання про участь Польщі у диверсії коментував прем'єр-міністр країни Дональд Туск.

"Усім ініціаторам і меценатам "Північних потоків 1 і 2". Єдине, що ви повинні зробити сьогодні, це вибачитися й сидіти тихо", - написав Дональд Туск у соцмережі X у суботу, 17 серпня.

Про участь Польщі у диверсії на "потоках" заявив колишній керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Ауґуст Ганнінґ. Він 15 серпня у розмові з телеканалом Welt TV сказав, що Польща причетна до диверсійної операції з підриву газопроводів "Північний потік".

"Цілком очевидно, що тут були залучені польські інстанції - і я не думаю, що це були просто інстанції, я вважаю, що це була домовленість між вищими ешелонами в Україні та Польщі", - наголосив колишній глава BND.

На його думку, уряд Німеччини повинен вимагати компенсації як від Києва, так і від Варшави за цей випадок "державного тероризму".

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Берлін видав ордер на арешт, а Польща не встигла затримати

14 серпня стало відомо, що прокуратура Німеччини ще у червні видала ордер на арешт українця-дайвера Володимира Ж., якого підозрювала у причетності до вибухів на "Північних потоках" у вересні 2022 року. За даними німецьких слідчих, чоловік перебував у Польщі, однак польські правоохоронці повідомили, що не змогли його затримати, бо на початку липня українець виїхав з Польщі нібито до України.

Українська влада у відповідь на публікацію американського видання Wall Street Journal заперечила свою причетність до диверсії.