Міністр оборони ФРН: Обрив кабелів у Балтиці - диверсія

"Ніхто не вірить, що ці кабелі були роз'єднані випадково", - заявив Борис Пісторіус у Брюсселі, коментуючи пошкодження кабелю C-Lion1 фінської компанії Cinia в Балтійському морі.

Нещодавнє пошкодження двох кабелів, що проходять дном Балтійського моря і з'єднують Фінляндію і ФРН, є результатом диверсії, вважає міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). "Ніхто не вірить у те, що ці кабелі були роз'єднані випадково", - заявив Пісторіус у вівторок, 19 листопада, на полях зустрічі голів оборонних відомств країн Євросоюзу в Брюсселі. Його слова наводить на своєму сайті німецький суспільно-правовий телеканал ARD.

"Слід виходити з того, що це був акт диверсії, - додав німецький міністр. - Тому ми маємо констатувати - не знаючи точно, від кого це походить, - що це - гібридна дія (акт гібридної атаки. - Ред.)".

Очільники МЗС ФРН і Фінляндії випустили спільну заяву через пошкодження кабелю

Берлін і Гельсінкі "глибоко стурбовані" пошкодженням підводного кабелю, що з'єднує Німеччину і Фінляндію дном Балтійського моря, ідеться у спільній заяві міністерок закордонних справ обох країн - Анналени Бербок (Annalena Baerbock) і Еліни Валтонен, - оприлюдненій 18 листопада.

"Той факт, що подібна подія одразу ж викликає підозри в умисному пошкодженні, красномовно свідчить про нестабільність нашого часу", - наголошується в заяві. У ній такоє зазначається, що у зв'язку з інцидентом проводиться ретельне розслідування.

"Наша європейська безпека перебуває під загрозою не лише через агресивну війну Росії проти України, а й через гібридну війну, яку ведуть зловмисники. Захист нашої спільної критичної інфраструктури життєво важливий для безпеки наших суспільств і їхньої спроможності до відновлення", - наголошується далі в заяві Бербок і Валтонен.

Пошкодження кабелю C-Lion1 у Балтійському морі

18 листопада фінська компанія Cinia повідомила, що в підводному кабелі C-Lion1 "було виявлено несправність". За даними Cinia, обрив кабелю стався у виключній економічній зоні Швеції, на схід від південного краю острова Еланд, приблизно за 700 кілометрів від Гельсінкі. Згодом в компанії припустили, що кабель був обірваний якорем або донним тралом.

Як уточнює фінське онлайн-видання Yle, довжина кабелю C-Lion1 становить 1173 кілометри. Кабель пролягає між Гельсінкі та німецьким містом Росток. Він був уведений в експлуатацію в 2016 році і є єдиним кабелем, що з'єднує безпосередньо Фінляндію і Центральну Європу.

Пошкодження кабелю, що пролягає між Литвою і Швецією

17 листопада було пошкоджено також підводний кабель зв'язку, що пролягає між Литвою і Швецією, нагадує телеканал ARD. "За словами оператора, кабель BCS East-West Interlink, що з'єднує Литву зі шведським островом Готланд, повністю вийшов з ладу, - уточнюється в публікації. - Причина поки не зрозуміла, тим часом передача даних не була порушена остаточно. Член НАТО Литва оголосила, що у відповідь посилить спостереження за своїми водами. Подальші заходи обговорюватимуться із союзниками, оголосив литовський флот. Згідно з висновками військово-морського флоту, пошкодження сталося в міжнародних водах".

Після пошкодження газопроводів "Північний потік" у 2022 році ЗМІ неодноразово писали про можливі нові диверсії у Балтійському морі. У жовтні стало відомо, що критичну інфраструктуру у Балтійському та Північному морях охоронятиме німецький спецназ. Минулими вихідними також повідомлялося про ймовірне шпигунство РФ поблизу газопроводів, електротрас і телекомунікаційних кабелів в Ірландському морі.