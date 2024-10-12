У ФРН об'єкти на Балтиці охоронятимуть спецпризначенці

У зв'язку із загрозами диверсій спецпризначенців, що спеціалізуються на боротьбі з тероризмом, буде дислоковано на півночі ФРН. Це рішення ухвалили після підриву "Північних потоків", зазначає телеканал ARD.

Для охорони підводної інфраструктури в Балтійському і Північному морях буде задіяно морський оперативний підрозділ німецьких спецпризначенців GSG-9, повідомили в п'ятницю, 11 жовтня, німецький телеканал ARD і тижневик Der Spiegel із посиланням на інформовані джерела в органах безпеки.

За даними журналістів, рішення про розміщення спецпризначенців у місті Нойштадт, розташованому у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на Балтійському морі, ухвалила особисто міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser). "За рахунок такого місцезнаходження підрозділ зможе швидше реагувати на кризові ситуації як у морях, так і на півночі Німеччини", - йдеться в повідомленні ARD. За даними джерел каналу, підвищення заходів безпеки пов'язане з ризиком диверсій проти інфраструктури в морях, який став очевидним після підриву "Північних потоків".

Німеччина регулярно фіксує активність "російських шпигунських кораблів", які "картографують мережу трубопроводів та інших підводних ліній на дні Північного і Балтійського морів", уточнили в ARD.

Третє місце дислокації GSG-9 у ФРН

Як зазначає телеканал, Нойштадт стане третім місцем дислокації GSG-9: штаб-квартиру підрозділу розташовано в Санкт-Августіні під Бонном з моменту його заснування у 1972 році, коли підрозділ створили у відповідь на напад на ізраїльську команду на Олімпійських іграх у Мюнхені, а в Берліні вже кілька років дислокується оперативний підрозділ. У майбутньому в Нойштадті планується розмістити морську оперативну групу спецпризначення, уточнюють журналісти.

ЗМІ: Київ обговорював вибух на "Північних потоках" ще до війни

За інформацією Der Spiegel, операція, спрямована проти газопроводу "Північний потік", почала розроблятись ще за кілька років до повномасштабної війни РФ проти України. За даними журналу, на першому етапі група, підзвітна тодішньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, шукала водолазів, здатних працювати на глибині до 100 метрів і готових піти на серйозний ризик для здоров'я. Плануванням операції проти "Північного потоку - 1" і добудованого на той момент "Північного потоку - 2", імовірно, займався колишній співробітник українських спецслужб Роман Червінський, він же керував її проведенням.

Диверсія на газопроводах у вересні 2022 року

Вибухи на газопроводах "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2" сталися в ніч на 26 вересня 2022 року біля данського острова Борнгольм у Балтійському морі. Унаслідок вибухів було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів. Розслідування проводили правоохоронні органи одразу кількох країн, включно з Німеччиною.

Київ спростував повідомлення про будь-яку участь України в підриві російських газопроводів у Балтійському морі. У розмові з агентством Reuters радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що "така атака може бути здійснена тільки за наявності великих технічних і фінансових ресурсів". "А в кого все це було на момент атаки? Тільки у Росії", - стверджував він.