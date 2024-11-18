Фінляндія заявляє про пошкодження інтернет-кабелю поруч з ПП

Фінська компанія Cinia заявила про розрив на оптоволоконному кабелі, прокладеному в Балтійському морі паралельно "Північному потоку" з Гельсінкі до Ростока.

На дні Балтійського моря пошкоджений телекомунікаційний кабель між Німеччиною та Фінляндією. Фінська державна компанія Cinia у понеділок, 18 листопада, повідомила про виявлення розриву на підводному оптоволоконному кабелі C-Lion 1, через який перерваний телекомунікаційний зв'язок.

Причина пошкодження поки з'ясовується. Вказівки на зовнішній вплив на даний час відсутні, наголошується в заяві компанії, що надає телекомунікаційні послуги та будує оптоволоконні мережі.

Причини з'ясовуються

Цю інформацію підтвердили у центрі кібербезпеки Traficom, повідомляє фінська медіакомпанія Yle. "Причини зараз з'ясовуються. Перешкоди можуть виникати час від часу через кілька причин, наприклад, через погодні умови або пошкодження, викликані судноплавством", - заявив Yle голова Traficom Самулі Бергстрем.

Читайте також: Російський "тіньовий флот" - загроза екології Балтики

Кабель прокладений у 2016 році між фінським островом Сантахаміна поблизу Гельсінкі та німецьким Ростоком. Він має довжину 1173 кілометри, частина його пролягає вздовж газопроводу "Північний потік" на відстані кількох сотень метрів. У Cinia заявили, що це єдиний підводний кабель, який веде із Фінляндії до Центральної Європи. Ремонтні роботи вже розпочалися, вони зазвичай тривають від 5 до 15 днів.

Пошкодження балтійських газогонів

У 2022 році були пошкоджені газопровід "Північний потік", яким до початку повномасштабної війни Росії проти України надходив російський газ до Німеччини, а також ще не введений в експлуатацію "Північний потік-2". У 2023 році було пошкоджено ще один балтійський трубопровід - Balticconnector, що поєднує Фінляндію та Естонію. За даними фінського слідства, газопровід був пошкоджено вантажним кораблем Newnew Polar Bear китайської судноплавної компанії.

Читайте також: Вибухи на "Північних потоках": німецьке слідство схиляється до українського сліду - ЗМІ

Крім того, ЗМІ неодноразово писали про можливі нові диверсії у Балтійському морі. У жовтні стало відомо, що критичну інфраструктуру у Балтійському та Північному морях охоронятиме німецький спецназ. Минулими вихідними також повідомлялося про ймовірне шпигунство РФ поблизу газопроводів, електротрас і телекомунікаційних кабелів в Ірландському морі.