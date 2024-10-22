Навіщо ВМФ Німеччини взяв під нагляд акваторію Балтики

Моніторинг ситуації у Балтійському морі - головне завдання нового військового центру в портовому місті Росток на північному сході Німеччини. На відкритті CTF Baltic виступив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Моніторинг за акваторією Балтійського моря відтепер здійснюватиметься зі східнонімецького портового міста Росток. У понеділок, 21 жовтня, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) офіційно відкрив регіональну тактичну штаб-квартиру ВМФ Німеччини - CTF Baltic (Commander Task Force Baltic).

Балтійське море вважається одним із найважливіших інфраструктурних, економічних, торгових та військових плацдармів на півночі Європи. Тут збудовані величезні вітропарки, прокладені тисячі кілометрів різних кабелів та трубопроводів, працюють десятки портів. Тепер відповідальність за ситуацію в цьому регіоні взяла на себе Німеччина, яка має з усіх прибережних західних країн - і після вступу до НАТО Фінляндії та Швеції - найбільший військовий флот у цій акваторії, найбільший досвід, експертизу та можливості ведення морського бою.

Пісторіус: "Росія розмиває кордони між війною та миром"

Балтійське море, заявив Пісторіус, - це "стратегічний регіон, який має велике геополітичне значення", зокрема для забезпечення енергетичної безпеки багатьох країн Європи.

А загрожує цій безпеці, констатував міністр, Росія, "агресивні дії" якої проявляються по-різному, зокрема, у вигляді гібридних атак. Такі атаки, вважає Пісторіус, "покликані розмити кордони між війною та миром і мають на меті дестабілізувати європейську систему безпеки, підірвати довіру та розширити сферу свого впливу".

"Ми вже давно не перебуваємо в стані миру, - вважає і експерт з питань безпеки Боннського університету Моріц Браке (Moritz Brake). - Нехай з правової точки зору це ще мир, але ми є свідками ситуації, в якій кинутий світовому порядку виклик більше не є абстрактним явищем, це відбувається у реальності. Росія вживає різних заходів, здійснює акти диверсії, шпигує, готує плацдарми, використовує різні засоби з метою завдати шкоди Німеччині та іншим країнам Європи".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на відкритті CTF Baltic у Ростоку Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

Збір і систематизація інформації про те, що відбувається в цій акваторії, дозволить, за його словами, "більш оптимально забезпечувати захист (критично важливої ​​інфраструктури. - Ред.) і більш цілеспрямовано використовувати військові сили, що є в розпорядженні".

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CTF Baltic: два адмірали та 180 штабних офіцерів

Нова штаб-квартира, розташована на території місцевого військового гарнізону Бундесверу "Hanse-Kaserne", перебуває під командуванням ВМФ ФРН. Основне завдання - цілодобовий моніторинг всього, що відбувається, та координація дій союзників по НАТО в акваторії Балтійського моря, а також планування спільних навчань та управління ними.

CTF Baltic вважається національним військовим центром за участю військовослужбовців інших країн. Командує ним німецький адмірал Штефан Гайш (Stephan Haisch), заступник - польський адмірал, начальник штабу - шведський офіцер. Кожні чотири роки передбачено ротацію командування центром з Польщею та Швецією.

На сьогодні до CTF Baltic залучені 180 військовослужбовців. В основному це солдати Бундесверу, 60 офіцерів відряджені з армій 11 інших держав: Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Великобританії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та Швеції. У кризовій ситуації або у воєнний час персонал штаб-квартири може бути збільшений до 240 військовослужбовців.

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CTF Baltic - не структура НАТО і не порушує договір "Два плюс чотири"

Однак той факт, що в CTF Baltic зайняті офіцери і з інших країн НАТО, ще не робить цю структуру такою, що належить до Північноатлантичного альянсу. Згідно так званим Договором "два плюс чотири" (ФРН, НДР плюс колишні союзники з антигітлерівської коаліції СРСР, США, Великобританія та Франція), який був підписаний у вересні 1990 року і регулює возз'єднання Німеччини, на сході Німеччини не повинні розміщуватися іноземні війська, ядерна зброя та її носії (стаття 5, абзац 3).

Перші чотири роки CTF Baltic очолюватиме контрадмірал Штефан Гайш (л) Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

У випадку ж із CTF Baltic у східнонімецькому Ростоку не йдеться про штаб-квартиру НАТО, а про штаб-квартиру ВМФ ФРН, наголосив в інтерв'ю DW політолог Франк Зауер (Frank Sauer) з Університету Бундесверу в Мюнхені: "Там поряд з німецькими служитимуть ще кілька штабних офіцерів з інших країн НАТО. Це не є розміщенням іноземних військ".

Таку ж думку має і відомий військовий експерт Карло Масала (Carlo Masala). Він звертає увагу на той факт, що CTF Baltic не інтегрована до структур НАТО і не підкоряється головнокомандувачу силами Альянсу в Європі.

Проте розміщення нової військово-морської штаб-квартири у Ростоку викликало неоднозначну реакцію. Перед гарнізоном Бундесверу вранці у понеділок відбулася акція протесту, організована активістами на захист миру. Декілька десятків людей тримали плакати, на яких були, зокрема, такі написи: "НАТО геть", "Ми не хочемо стає ціллю Росії". З розумінням до таких страхів ставиться і бургомістерка Ростока Єва-Марія Креґер (Eva-Maria Kröger).