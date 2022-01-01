Новорічне вітання: Зеленський хоче підвищити зарплати і закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному зверненні наголосив, що його основною ціллю залишається завершення війни на Донбасі.

"На жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це - моя головна ціль. Саме тому я говорю "поки що". Тому що наступний рік точно буде кращим", - сказав він у привітанні, яке транслювали українські телеканали в ніч на суботу, 1 січня.

Крім того, президент зазначив, що серед його цілей на наступний рік - підвищення зарплат для вчителів до "рівня, за який не соромно". Він нагадав, що цьогоріч зарплату підвищать лікарям: "Це ще не та сума, якою можна пишатися. Але вже не та, за яку дуже соромно".

Чим хвалився президент

Зеленський у своєму привітанні перерахував основні, на його думку, успіхи та досягнення країни в 2021 році. "Як ми налякали олігархів? Вперше вони бояться закону. Одного закону. І настільки бояться, що лякають всіх нас", - сказав він.

Водночас він наголосив, що ціни на газ для населення у 2021 році не зросли, а в Україні вперше зібрали понад 100 мільйонів тонн урожаю. "Це рекорд для незалежної держави. До речі, зібрали на землі, яку мали вивезти вагонами. Принаймні так нас лякали", - додав він.

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Формат звернення

Цьогоріч Зеленський записав відеопривітання до українців у Маріїнському палаці в Києві, де зібрав спортсменів, військових, лікарів, освітян, громадських діячів. Перед тим, як говорити про економіку та політику, президент згадав здобутки цих людей у 2021 році. Зокрема, пригадав участь України в чемпіонаті Європи з футболу, пожартувавши, що українська збірна програла команді Англії "тільки тому, що українські спортсмени не хотіли зіпсувати відносини України зі стратегічним партнером".

Привітання Зеленського тривало понад 20 хвилин, і загальнонаціональні телеканали показували його перед опівніччю. Водночас телеканал "Прямий" спершу показав новорічне вітання п’ятого президента Петра Порошенка, а вже після півночі - Зеленського. В ньому Порошенко сказав, що "запас міцності і надійності, створений у 2014-2019 роках, дозволив пережити неприємності 2021 року".

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Нагадаємо, перше новорічне вітання на посаді президента Зеленський зняв із зірками шоубізнесу, а друге - з дітьми.