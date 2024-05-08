Нова програма ХДС: про мігрантів, Україну, Росію та Китай

Німецькі консерватори ухвалили нову партійну програму. DW - про те, як зміниться політика ФРН, якщо ХДС переможе на виборах у 2025 році і канцлером стане лідер цієї партії Фрідріх Мерц.

У Берліні проходить триденний з'їзд найбільшої в Німеччині опозиційної партії - Християнсько-демократичного союзу (ХДС). І якби загальні парламентські вибори відбувалися зараз, то ХДС посів би на них перше місце, до того ж із великим відривом. Переобраний у понеділок, 6 травня, на посаду голови партії Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) виголосив на з'їзді промову, яка швидше нагадувала виступ канцлера.

Мерц і справді має цілком реальні шанси очолити німецький уряд після виборів восени наступного року. А політику, яку він став би здійснювати на цій посаді, прописано в новій партійній програмі, ухваленій з'їздом увечері у вівторок, 7 травня.

Який іслам підходить Німеччині

Нова програма - вже четверта в історії партії. Попередні консерватори ухвалювали в 1978, 1994 і 2007 роках. Тоді і Німеччина, і світ були зовсім іншими: не було ні міграційної кризи, ні розв'язаної Росією війни проти України, ні гострої системної конкуренції Заходу з Китаєм. Зміни у світі та в самій Німеччині знайшли суттєве відображення в новій програмі ХДС "Жити вільно - впевнено вести Німеччину в майбутнє".

До радикальних нововведень у цьому документі можна зарахувати тези, що стосуються німецької "Leitkultur" - термін, що об'єднує такі поняття, як "німецька ідентичність", "панівна культура", "культура нації", "сукупність німецьких традицій і звичаїв". Консерватори зараховують до "Leitkultur" основні права людини, повагу і терпимість, правову державність, почуття батьківщини, знання німецької мови та історії Німеччини, беззастережне визнання права Ізраїлю на існування. Іноземець, не готовий долучитися до німецької "Leitkultur", вважають у ХДС, не може стати громадянином Німеччини.

Диференційовано підходять консерватори до ісламу, називають ісламістський тероризм і політичний іслам недооціненою загрозою. "Мусульмани, які поділяють наші цінності, є частиною релігійного різноманіття і нашого суспільства, - сказано в програмі. - Іслам, який не поділяє наших цінностей і відкидає наше вільне суспільство, не може бути частиною Німеччини".

Де розглядати заяви біженців про притулок

Тези консерваторів на тему ісламу продиктовані, вочевидь, припливом нелегальних мігрантів до Німеччини, серед яких особливо багато біженців із мусульманських країн.

"Ми хочемо повернути контроль за міграцією. Ми хочемо зупинити неконтрольовану міграцію і обмежити гуманітарну міграцію чисельністю, що не перевищує інтеграційні спроможності Німеччини", - йдеться в новій програмі ХДС.

А досягти цієї мети консерватори пропонують запровадженням на зовнішніх кордонах Євросоюзу жорсткого прикордонного контролю з електронною реєстрацією та реалізацією концепції безпечних третіх країн: "Кожен, хто претендує на притулок у Європі, повинен переправлятися в безпечну третю країну, там проходити процедуру розгляду його клопотання. У разі позитивного рішення безпечна третя країна і буде надавати на місці притулок його здобувачеві".

А до певного часу, поки зовнішні кордони ЄС не замкнені, вважають у ХДС, слід краще контролювати національні кордони Німеччини.

Китай - системний суперник

Фундаментальну зміну курсу консерватори вважають за необхідне здійснити і в зовнішній політиці. Вони виступають за більшу геополітичну самостійність Німеччини і більше врахування власних національних стратегічних інтересів у виборі партнерів. До переліку таких партнерів ХДС відносить країни ЄС, НАТО і G7. А ось залежність від авторитарних держав, вказується в програмі партії, слід зменшувати. Насамперед - від Китаю.

Консерватори "з тривогою" відзначають, що "Китай дедалі більше віддаляється від нас і виступає як системний суперник". Щоб вистояти в такому суперництві, пропонується зменшити економічну залежність Німеччини від поставок з КНР стратегічно важливих товарів і критично необхідної сировини шляхом диверсифікації імпорту, підвищення захисту сучасних технологій і цифрової інфраструктури.

Безпека в Європі - для захисту від Росії

Примітно, що про Росію йдеться лише наприкінці зовнішньополітичного розділу нової програми ХДС - після ситуації в найбідніших країнах світу, відносин із державами Африки та захисту прав людини.

"Росія, яка веде злочинну агресивну війну і силою ставить під сумнів європейський мирний порядок і цілісність суверенних держав, не може бути партнером", - написано в програмі ХДС. Водночас консерватори висловлюють сподівання, що колись настане день, коли "інша Росія", яка "беззаперечно визнає право на існування своїх сусідніх країн", знову зможе стати "передбачуваним політичним та економічним партнером".

Поки ж, наполягає ХДС, безпека в Європі має бути організована не разом з Росією, а проти, для захисту від неї. Жертві російської агресії - Україні - слід і надалі надавати "всеосяжну" допомогу і підтримувати курс Києва на приєднання України до ЄС і НАТО.

У зв'язку з цим слід нагадати, що фракція консерваторів уже двічі вносила на розгляд Бундестагу проєкт резолюції з вимогою розпочати постачання Києву німецьких крилатих ракет Taurus дальністю дії близько 500 кілометрів. Отже, можна очікувати, що в разі перемоги на виборах новий уряд почне постачання таких ракет Україні.

Уже під час з'їзду з ініціативи групи делегатів до нової програми партії було внесено доповнення: консерватори ухвалили відновити в Німеччині загальний військовий обов'язок, який було "заморожено", а фактично ліквідовано 2011 року. Це рішення з'їзд ХДС прямо обґрунтував загрозою, що виходить від Росії, і прагненням продемонструвати готовність німців постояти за свою країну.

"Ядерна парасолька для Європи"

Привертає до себе увагу і ще один розділ програми - той, у якому йдеться про військові можливості європейських членів НАТО: "Європейські партнери всередині НАТО повинні бути здатні самостійно діяти у воєнний спосіб, якщо для НАТО цілком це не видається можливим".

Для цього консерватори пропонують підвищити військово-політичну самостійність Європи в рамках НАТО і ЄС, ефективніше інтегрувати військові структури європейських країн-членів НАТО, налагодити спільне розроблення і виробництво ними військового спорядження та озброєнь. А від Франції та Великобританії ХДС очікує готовності створювати на основі їхніх стратегічних потенціалів "спільну ядерну захисну парасольку" для Європи.

Сполучені Штати у зв'язку з цим не згадують, але на консерваторів, найімовірніше, подіяла погроза колишнього і, можливо, наступного президента США Дональда Трампа відмовити європейським партнерам по НАТО в американських гарантіях безпеки.