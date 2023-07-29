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Німецькі політики закликали дати Україні далекобійні ракети

Ольга Лебедєва | Анастасія Шепелева
5 год. тому

Німеччина слідом за Великобританією та Францією має надати ЗСУ крилаті ракети, наполягає низка політиків. Представник ХДС вказав на наявні у Бундесверу 600 далекобійних Taurus.

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Ракета Taurus німецько-шведського виробництва (Південна Корея, архівне фото)
Німецька далекобійна крилата ракета TaurusФото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images

Низка німецьких політиків закликала уряд поставити Україні крилаті ракети. Берлін має "негайно" надати Києву далекобійні ракети Taurus, заявив депутат Бундестагу від опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, опублікованому в суботу, 29 липня.

Він зазначив, що на озброєнні Бундесверу є 600 Taurus, з яких близько 450 не готові до застосування в бойових діях, але можуть бути модернізовані компанією MBDA і підготовлені до відправки в Україну.

Своєю чергою експерт Вільної демократичної партії (ВДП), що входить до правлячої коаліції, Маркус Фабер (Marcus Faber) нагадав, що Збройні сили України (ЗСУ) успішно застосовують поставлені Великобританією ракети Storm Shadow. За його словами, це свідчить про важливість такого типу озброєнь для України, яка обороняється від російського повномасштабного вторгнення.

Читайте також: Франція надасть Україні далекобійні ракети

Надати ЗСУ Taurus закликав і посол України у ФРН Олексій Макєєв, попросивши "цього разу скоротити дискусійну частину і тим самим врятувати людські життя", нагадавши про довгі дебати в Німеччині щодо надання інших озброєнь, зокрема танків Leopard.

Читайте також: У німецькій опозиції виступили за постачання Україні крилатих ракет Taurus

У міноборони Німеччини відповіли відмовою

Втім, міністерство оборони Німеччини підтвердило свою відмову від поставок Україні ракет. Представниця міністерства вказала виданню на заяву міністра оборони країни Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), який дав чітко зрозуміти, що постачання Taurus ЗСУ не буде.

Україна з травня неодноразово зверталася до Німеччини з проханням надати Taurus. Зокрема, президент України Володимир Зеленський спілкувався на цю тему з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Однак німецький уряд не йде на це, оскільки ракети можуть досягти російської території.

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Що можуть нові далекобійні ракети ЗСУ Storm Shadow

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