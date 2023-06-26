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ФРН не готова надати Україні крилаті ракети - Пісторіус

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Попри неодноразові прохання Києва, у Берліні поки займають обережну позицію щодо передачі крилатих ракет, заявив міністр оборони ФРН.

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Борис Пісторіус
Борис ПісторіусФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Німеччина не готова надати Україні крилаті ракети великої дальності, попри неодноразові прохання української влади, заявив у понеділок, 26 червня, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) під час візиту до Литви.

"Щодо зброї великої дальності, я хочу ще раз дуже чітко сказати, що ми все ще займаємо обережну позицію - так само, до речі, як і наші американські партнери. Наразі в нашій оцінці нічого не змінилося", - цитує Пісторіуса агентство dpa.

Більшість німців проти - соціологія

Наприкінці травня Україна запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus. Але ФРН залишається обережною щодо постачання ракет, які можуть завдати удару по Росії, попри обіцянки України не використовувати західну зброю для завдання ударів по російській території.

Згідно з соціологічними опитуваннями, лише чверть німців підтримує надання Збройним силам України далекобійних ракет, 66 відсотків виступають проти.

Taurus - німецькі керовані ракети з радіусом дії до 500 кілометрів. Вони є аналогом британських Storm Shadow, які вже успішно використовуються українськими військовими. "Таурус" скидаються винищувачами та самостійно знаходять свої цілі, можуть летіти під радарами. Ці ракети вважаються ефективною зброєю проти захищених цілей, таких як командні бункери чи склади боєприпасів.

Читайте також: Борис Пісторіус: Україна має сама вирішувати, коли настане час переговорів

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

 

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