Пісторіус: ФРН не змінить позицію щодо ракет для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що постачання ракет Україні окремими партнерами є їхнім незалежним рішенням. Втім, ФРН не має наміру робити це, зазначив він.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) підтвердив відмову німецького уряду постачати Україні крилаті ракети. "Якщо окремі партнери це роблять, це їхнє суверенне рішення. Ми не маємо наміру змінювати нашу позицію", - заявив Пісторіус у вівторок, 11 липня, у кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі.

Водночас німецький міністр наголосив, що не бачить підстав для критики Німеччини, яка зараз є другим найбільшим постачальником допомоги Україні після США. "Без нас протиповітряна оборона України була б взагалі немислима", - сказав Пісторіус, цитує dpa.

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Україна з травня наполегливо просить у Берліна далекобійні крилаті ракети Taurusкласу "земля-повітря", щоб мати можливість атакувати позиції російських збройних сил далеко за лінією фронту. Німецький уряд не йде на це, оскільки ракети можуть досягти російської території.

Не підтримує передачу Києву таких ракет і населення Німеччини: згідно з останніми соціологічними опитуваннями, Згідно з соціологічними опитуваннями, лише чверть німців підтримує надання Збройним силам України далекобійних ракет, 66 відсотків виступають проти.

Як повідомлялося, 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Париж надасть Україні далекобійні ракети. Раніше ракети дальнього радіусу дії Storm Shadow Україні передала Великобританія.