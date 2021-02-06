 Німеччина, Швеція і Польща вислали російських дипломатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2021

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Новини

Німеччина, Швеція і Польща вислали російських дипломатів

У відповідь на рішення влади РФ вислати з країни дипломатів трьох європейських країн, Німеччина, Швеція та Польща вдалися до дзеркальних заходів.

МЗС ФРН

У МЗС ФРН називають висилку німецького дипломата з Росії "абсолютно невиправданим" кроком

Німеччина, Швеція та Польща оголосили про рішення вислати російських дипломатів у відповідь на аналогічні дії Росії. У понеділок, 8 лютого, міністерство закордонних справ Німеччини повідомило про рішення оголосити "персона нон грата" співробітника посольства Росії в Берліні. Як зазначив речник МЗС ФРН, цей крок став реакцією на вислання німецького дипломата з Москви, оголошене 5 лютого 2021 року. Той крок російської влади у Берліні назвали "абсолютно невиправданим".

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Так само глава МЗС Швеції Анн Лінде повідомила про оголошення "персона нон грата" співробітника посольства Росії в Стокгольмі. "Ми проінформували російського посла, що співробітника російського посольства попросили покинути Швецію. Це чітка відповідь на неприйнятне рішення вислати шведського дипломата (з Росії - Ред.), який тільки виконував свої обов'язки", - написала вона в Twitter.

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На схожий крок пішли і в Варшаві, де так само одного російського дипломата попрохали покинути країну.

Москва каже про "недружній крок"

Рішення ФРН, Швеції та Польщі про висилку російських дипломатів уже розкритикували в МЗС РФ. Речниця російського дипломатичного відомства Марія Захарова назвала цей крок Берліна, Стокгольма й Варшави "необґрунтованим і недружнім", передає інформагенція "Інтерфакс".

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Нагадаємо, 5 лютого в МЗС РФ повідомили, що Росія висилає з країни дипломатів зі Швеції, Польщі та ФРН. Причиною цього стала буцімто участь цих дипломатів у несанкціонованих акціях 23 січня в підтримку російського опозиціонера Олексія Навального. У МЗС усіх трьох європейських країн рішуче відкидаються твердження МЗС РФ щодо участі європейських дипломатів у акціях протесту.

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Навальний vs. Путін: Чи буде революція в Росії? (29.01.2021)

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Боррель: Відносини ЄС з Росією досягли нової найнижчої точки

Під час візиту до Москви голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що отруєння та арешт Олексія Навального призвели до нового погіршення у відносинах між Євросоюзом і РФ.  

Боррель хоче тримати відкритими дипломатичні канали з Росією

Євросоюз має тримати відкритими дипломатичні канали з РФ не тільки для деескалації криз, а також для "передачі твердих послань", підсумував головний європейський дипломат Жозеп Боррель свій візит до Москви.  

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