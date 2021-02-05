Анґела Меркель: Висилка європейських дипломатів з РФ необґрунтована

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) назвала необґрунтованим рішення Росії вислати з країни трьох європейських дипломатів за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Німеччина взяла даний крок до відома, заявила Меркель у п'ятницю, 5 лютого, під час пресконференції, яку вона дає спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном в режимі онлайн. За її словами, рішення видворити німецького, шведського та польського дипломатів є ще одним аспектом нинішньої ситуації в Росії, "далекої від верховенства закону".

Своєю чергою, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) також вказав, що рішення Москви "жодним чином не виправдане". Крім того, воно спричиняє подальшу шкоду відносинам з Європою і не залишиться без відповіді, якщо не буде переглянуто, наголосив він у Twitter.

Швеція заявила, що "категорично відкидає претензії російської сторони про те, що дипломат брав участь в протестах у Росії". "Міністерство закордонних справ вважає це абсолютно необґрунтованим, і ми заявили про це Росії", - заявила прессекретарка шведського відомства Лінн Дювхаммар агенції dpa. Швеція "засудила дії Росії, і ми залишаємо за собою право вжити відповідних заходів", додала вона.

У свою чергу, Варшава також пригрозила Росії заходами у відповідь, якщо Москва не скасує свого рішення. Як повідомляється на сайті МЗС Польщі, після заяви зовнішньополітичного відомства РФ про висилку дипломатів польський МЗС викликав російського посла і заявив, що польські дипломати виконують тільки офіційні функції відповідно до Віденської конвенції.

"Польська сторона очікує від російської влади скасування помилкового рішення. В іншому випадку Польща залишає можливість вживати відповідних заходів", - заявили в польскому МЗС. У Варшаві також зазначили, що шкодують, що дії Росії ще більше поглиблять кризу в двосторонніх відносинах.

Росія видворяє дипломатів ФРН, Швеції та Польщі

Як повідомлялося, 5 лютого міністерство закордонних справ РФ підтвердило, що з країни будуть видворені троє співробітників європейських посольств "за участь в акціях протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального, які відбулися 23 січня в Москві та Санкт-Петербурзі". Залишити Росію мають дипломати з Німеччини, Польщі та Швеції.

"Згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 року оголошено персонами нон грата дипломатів, які брали участь в незаконних акціях. Їм визначено найближчим часом залишити територію Російської Федерації", - йшлося в заяві відомства. Російська влада очікує, що диппредставництва трьох країн в подальшому дотримуватимуться норм міжнародного права в РФ, вказувалося у заяві представника МЗС РФ.