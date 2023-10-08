Нетаньяху: Ізраїлю висловлюють беззастережну підтримку

Після розмови з низкою лідерів прем'єр Нетаньяху заявив, що у Європі підтримують право Ізраїлю захищатися. США згодом оголосять допомогу Єрусалиму.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у неділю, 8 жовтня, провів розмови з низкою лідерів, серед яких канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент України Володимир Зеленський. "Я спілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком", - повідомив Нетаньяху у соцмережі Х.

Він наголосив, що усі співрозмовники "висловили беззастережну підтримку права Ізраїлю захищатися в разі необхідності". Ізраїль після нападів ісламістського угруповання ХАМАС офіційно оголосив стан війни. Повідомляється про понад 600 загиблих внаслідок ракетних атак та бойових дій з проривом кордону з боку Сектора Гази.

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Вашингтон оголосить допомогу Ізраїлю - Блінкен

Президент України Володимир Зеленський, чия країна перебуває у стані війни з Росією, у Telegram повідомив, що під час екстреної телефонної розмови прем'єр Ізраїлю розповів про ситуацію в країні та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу. Зеленський висловив солідарність з Ізраїлем та наголосив на важливості співпраці між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі.

Нагадаємо, що раніше в МЗС України підтвердили, що внаслідок атаки бойовиків угруповання ХАМАС на Ізраїль загинули дві українки.

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Повідомлення про загибель своїх громадян в Ізраїлі перевіряють і США. Зокрема, влада країни отримала інформацію про те, що декілька американців були вбиті, ще кілька - зникли безвісти після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль, повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен телеканалу CNN. Наразі цю інформацію остаточно ще не підтвердили.

В інтерв'ю CNN держсекретар США також заявив, що Вашингтон оголосить про нову допомогу Ізраїлю. Блінкен додав, що вказівка президента США Джо Байдена полягала в тому, щоб "переконатись, що ми надаємо Ізраїлю все, що йому потрібно зараз, щоб впоратися з нападами з боку ХАМАС".