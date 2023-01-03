Неполадки в роботі 17 з 18 БМП Puma Бундесверу усунули

У німецькому концерні Rheinmetall кажуть, що майже всі вади в роботі новітніх бойових машин піхоти Puma були незначними та вже усунені.

З 18 німецьких бойових машин піхоти (БМП) Puma ("Пума"), що вийшли з ладу під час навчальних стрільб Бундесверу (німецьких збройних сил. - Ред.), 17 уже відремонтували і вони знову працюють, повідомив 2 січня представник одного з виробників - концерну Rheinmetall.

За його словами, усунення неполадок завершили наприкінці минулого тижня. "Майже всі вади були незначними. З 18 машин - 17 на ходу", - заявив співробітник компанії. Тільки одна БМП, де сталося загоряння кабелю, потребувала великого ремонту, пише німецьке інформаційне агентство dpa.

У міністерстві оборони ФРН уточнили, що звіт про ступінь збитку вже готовий, проте не навели деталей. Наразі вивчають, як Puma може бути використана в довгостроковій перспективі, зокрема в бойових умовах, що займе ще кілька днів, зазначили в міністерстві.

БМП-невдаха

Німецьке міноборони замовило 405 бронемашин Puma ще в липні 2009 року, плануючи витратити на це близько 3,1 мільярда євро. Згодом кількість замовлених БМП скоротилася до 350, а ціна за одну зросла з 7,6 мільйона євро до 17 мільйонів. "Пума" вважається найдорожчою БМП у світі.

17 грудня 2022 року стало відомо, що під час навчальних стрільб вийшли з ладу всі 18 БМП Puma, які брали в них участь. Це далеко не перший випадок проблем з експлуатацією машин, але найбільш значущий і, за оцінкою експертів, імовірно, - найскандальніший. Від початку поставок у 2015 році проблеми з цією технікою не закінчуються, за що журналісти охрестили її "БМП-невдахою".

З січня 2023 року Puma мали увійти до складу Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності, що входить до структури сил швидкого реагування Північноатлантичного альянсу (НАТО). Німеччина очолює групу цього року. Після інциденту міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) розпорядилася відсторонити БМП від використання в цій місії.

Замороження закупівель

Ламбрехт пригрозила виробникам (оборонним компаніям Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann) розривом контракту. Також вона оголосила про заморожування закупівель нових Puma і про зупинку модернізації БМП, які вже стоять на озброєнні.

Спочатку Бундесвер збирався докупити ще до 200 екземплярів. Зокрема, машини мали замінити БМП Marder, які перебувають в експлуатації вже понад 40 років, і які просить Україна для відбиття російських атак. Однак "поки ця машина не продемонструє стабільність" в експлуатації, другого замовлення не буде, дала зрозуміти міністерка.

Відповідальність за майбутнє "Пуми" Ламбрехт переклала на виробників, від яких, за її словами, чекає "надійної перспективи довгострокової експлуатації".

Опозиція критикує Ламбрехт

Опозиційний блок у складі Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) у Бундестазі вже розкритикував Ламбрехт за занадто повільне, на їхню думку, роз'яснення причин проблем.

Спікер фракції ХДС/ХСС із питань оборонної політики Флоріан Хан (Florian Hahn) запросив у міноборони інформацію про поточний стан справ і результати оголошеної комплексної оцінки ситуації, однак відповіді, за його словами, досі не отримав.

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