Новітня БМП Бундесверу не придатна до використання - Spiegel

Після навчальних стрільб виявилися виведеними з ладу всі 18 бойових машин піхоти моделі Puma, нещодавно взятої на озброєння і призначеної для сил швидкого реагування НАТО.

Німецький Бундесвер постає перед серйозними технічними проблемами в експлуатації новітньої моделі бойової машини піхоти (БМП) Puma, написав німецький тижневик Der Spiegel у суботу, 17 грудня, посилаючись на електронний лист командувача 10-ою бронетанковою дивізією генерал-майора Рупрехта фон Бутлера (Ruprecht von Butler), адресований Командуванню сухопутних військ і міністерству оборони ФРН.

Читайте також: Для переданих Україні САУ PhZ 2000 бракує запчастин - Spiegel

За даними журналістів, після проведення навчальних стрільб усі 18 БМП, які брали участь у них, були повністю виведені з ладу, хоч "не зазнавали надмірних навантажень". Військові вже знали про виникнення подібних неполадок, але вони "ніколи не виникали з такою частотою", пише у своїй доповіді фон Бутлер, уточнюючи, що йдеться насамперед про дефекти електроніки. В одній із БМП сталася пожежа через загоряння кабелю в кабіні, а дві останні машини, які залишалися в робочому стані, вийшли з ладу після півтори години стрільб із пошкодженнями башти.

БМП Puma призначалися для сил швидкого реагування НАТО

За словами фон Бутлера, експлуатаційна готовність БМП Puma "перетворюється на лотерею", що "особливо обтяжує війська". При цьому передбачалося, що на початку 2023 року ці машини мали увійти до складу Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), що входить до структури сил швидкого реагування НАТО (NATO Response Force, NRF). Однак на те, щоб повернути їх у бойову готовність, знадобиться не менше трьох-чотирьох місяців.

Читайте також: Чи допомагають Україні "кругові поставки" озброєння? Хроніка німецької нерішучості

Ймовірно, ненадійну техніку доведеться замінити старою, але перевіреною моделлю БМП Marder, що перебуває в експлуатації вже понад 40 років.

БМП-невдаха

Міноборони ФРН замовило 405 бронемашин Puma ще в липні 2009 року, плануючи витратити на це близько 3,1 мільярда євро. Згодом кількість замовлених БМП скоротилася до 350, а ціна за одну машину, що спочатку становила близько 7,6 мільйона євро, зросла до близько 17 мільйонів. Першу машину, розроблену і вироблену компаніями Krauss-Maffei Wegmann (KMW) і Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS), передали Бундесверу в червні 2015 року. За минулий час журналісти встигли охрестити Puma "БМП-невдахою".

Німеччина очолить VJTF у 2023 році

Створити передову групу VJTF глави держав і урядів країн НАТО вирішили ще на саміті у Вельсі 2014 року як відповідь на зміну безпекової ситуації після анексії Криму Росією. Нині до складу групи входять близько 20 тисяч військовослужбовців США, Великобританії, Польщі, Іспанії, Італії та інших країн-учасниць Північноатлантичного альянсу.

Читайте також: Яку зброю Німеччина вже надає Україні, а яку - ще ні

Напередодні саміту НАТО в Мадриді в червні 2022 року генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що загальну чисельність сил швидкого реагування NRF збільшать приблизно з 40 тисяч до більш ніж 300 тисяч військових.