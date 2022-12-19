Німеччина призупиняє закупівлю БМП Puma

Напередодні 18 БМП Puma були повністю виведені з ладу після навчальних стрільб. При цьому надмірних навантажень вони не зазнавали.

Німеччина більше не закуповуватиме бойові машини піхоти Puma, поки вони не доведуть свою надійність, заявила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у понеділок, 19 грудня. Її заява опубліковано на сайті міністерства оборони Німеччини .

"Нещодавні проблеми БМП Puma є великою невдачею (…) Поки ця машина не продемонструє стабільність, другої партії не буде", - сказала Ламбрехт у заяві, додавши, що вона попросила звіт з цього питання до кінця наступного тижня.

Акції Rheinmetall, яка виробляє ці БМП спільно з Krauss-Maffei Wegmann (KMW), впали на сім відсотків після заяви міністерки, зазначає Reuters.

"Наші війська повинні бути в змозі покладатися на те, що системи озброєння є надійними та стабільними в бою", - сказала Ламбрехт, запевнивши союзників по НАТО, що вони можуть і надалі покладатися на Берлін у виконанні своїх зобов’язань в рамках Об’єднаної оперативної групи підвищеної готовності (VJTF).

У заяві німецького міноборони йдеться, що БМП Puma замінять БМП Marder.

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Що сталося з БМП Puma

Напередодні 18 БМП Puma, призначені для VJTF наступного року, були повністю виведені з ладу після навчальних стрільб. При цьому надмірних навантажень вони не зазнавали. Про подібні проблеми вже було відомо, але вони ніколи не виникали так часто, написав командир 10-ї бронетанкової дивізії бундесверу Рупрехт фон Бутлер (Ruprecht von Butler) командуванню сухопутними військами та міноборони ФРН у листі, про який повідомив тижневик Spiegel.

За словами фон Бутлера, експлуатаційна готовність Puma "перетворюється на лотерею", що "особливо обтяжує війська". Він уточнив, що йдеться насамперед про дефекти електроніки БМП.

Міноборони ФРН замовило 405 БМП Puma у липні 2009 року, передбачаючи витратити на це близько 3,1 мільярда євро. Згодом кількість замовлених БМП скоротилася до 350, причому ціна однієї машини, що становила спочатку близько 7,6 мільйона євро, зросла приблизно до 17 мільйонів. Перша машина, розроблена і вироблена компаніями Krauss-Maffei Wegmann і Rheinmetall Landsysteme GmbH, була передана Бундесверу у червні 2015 року.

Німеччина очолить VJTF у 2023 році

Створити передову групу VJTF глави держав і урядів країн НАТО вирішили ще на саміті у Вельсі 2014 року як відповідь на зміну безпекової ситуації після анексії Криму Росією. Нині до складу групи входять близько 20 тисяч військовослужбовців США, Великобританії, Польщі, Іспанії, Італії та інших країн-учасниць Північноатлантичного альянсу.

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Напередодні саміту НАТО в Мадриді в червні 2022 року генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що загальну чисельність сил швидкого реагування NRF збільшать приблизно з 40 тисяч до більш ніж 300 тисяч військових.