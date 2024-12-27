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ПолітикаЄвропа

НАТО збільшить військову присутність у Балтійському морі

Анастасія Шепелева
27 грудня 2024 р.

НАТО наростить військову присутність у Балтиці після того, як там вчергове були пошкоджені підводні кабелі - у цей раз ті, що з'єднували Естонію і Фінляндію.

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Військовий НАТО, ілюстративне фото
НАТО посилить свою військову пристуність у Балтійському морі (ілюстративне фото)Фото: Marc Stinger/IMAGO

Північноатлантичний альянс (НАТО) збільшить військову присутність у Балтійському морі на тлі пошкодження підводного силового кабелю Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в п'ятницю, 27 грудня.

"Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом про розслідування імовірної диверсії на підводних кабелях, яке триває під керівництвом Фінляндії. Я висловив повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність у Балтійському морі", - написав Рютте в соцмережі X.

В адміністрації Стубба 27 грудня повідомили, що Фінляндія вважає важливим збільшення морської присутності сил НАТО в регіоні задля забезпечення безпеки підводної інфраструктури. Попри пошкодження силового кабелю та кількох інтернет-ліній, ситуація з енергетикою і телекомунікаціями залишається у Фінляндії стабільною, наголосили у офісі фінського президента.

Водночас там зазначили, що розслідування щодо вантажного судна Eagle S за підозрою у причетності до пошкодження кабелів триває, наразі воно затримане у територіальних водах Фінляндії. Більше інформації у офісі Стубба пообіцяли надати по мірі того, як просуватиметься розслідування.

Фінляндія підозрює у обриві кабелів судно тіньового флоту РФ

Напередодні Фінляндія взяла під контроль нафтовий танкер Eagle S, що прямував з Росії, за підозрою в тому, що він спричинив відключення підводного силового кабелю і трьох інтернет-ліній, що з'єднують Фінляндію та Естонію.

За твердженнями митної служби країни, Eagle S, ймовірно, належить до так званого тіньового флоту Росії, який складається із застарілих танкерів, які намагаються уникнути обмежень на продаж російської нафти. Видання Financial Times з посиланням на джерела також повідомило, що танкер Eagle S є частиною тіньового флоту Росії і перебуває в центрі розслідування Фінляндії. 

Збій у роботі силового кабелю Estlink 2 між Естонією і Фінляндією стався раніше цього тижня, і це стало вже не першим подібним інцидентом у Балтійському морі за рік.

У компанії Fingrid, яка є оператором кабелю, не відкинули версію зовнішнього втручання, але наголосили, що причини події ще належить з'ясувати.

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