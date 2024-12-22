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ПолітикаНімеччина

Пісторіус попередив про гібридні загрози від Росії для ФРН

Максим Сидоржевський
22 грудня 2024 р.

Німеччина є особливою мішенню для гібридних атак Росії, заявив Борис Пісторіус. Стратегія Путіна спрямована на розхитування німецького суспільства і його роз'єднання, переконаний міністр оборони.

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Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) попереджає про гібридну загрозу для Німеччини від РФ. "Путін здійснює гібридні атаки, і Німеччина є особливою мішенню. Він нас добре знає, Путін знає, як нас вколоти", - заявив він в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, опублікованому у неділю, 22 грудня.

За словами Пісторіуса, ціллю гібридних атак є не лише заподіяння шкоди, але, зокрема, й дестабілізація суспільства і вплив на громадську думку. Пісторіус наголосив, що для Німеччини важливо активно цьому протидіяти. Йдеться, за його словами, про атаки на інфраструктуру та енергопостачання, зловмисну діяльність у Північному та Балтійському морях, порушення правил повітряного простору. 

"Крім того, є кампанії в соціальних мережах, вплив на виборчі кампанії і фінансування голосів, які стверджують, як АдН і ССВ, що ми не дбаємо про власний захист, а прямуємо до війни з Росією", - сказав Пісторіус. Все це є частиною стратегії Путіна, спрямованої на те, щоб розхитати німецьке суспільство і роз'єднати його, зазначив міністр. "Ми повинні зробити все можливе, щоб не дати цій стратегії Путіна спрацювати", - закликав Пісторіус.

Пісторіус: РФ за кілька місяців виробляє більше зброї, ніж усі країни ЄС за рік

Також міністр вкотре попередив, що не виключає можливості нападу Росії на територію країн НАТО через кілька років. "Якщо ми ігноруватимемо цю загрозу, тому що вона викликає у нас дискомфорт, вона не зменшиться, а збільшиться", - заявив Пісторіус.

На даний час, на думку німецького міністра, загрози нападу Росії на країни НАТО немає. Однак Росія послідовно переводить економіку на воєнні рейки і за кілька місяців виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж усі країни Європейського Союзу разом узяті за весь рік, констатував Пісторіус.

"До 2029 або 2030 року Путін може переозброїтися до такої міри, що Росія буде в змозі напасти на НАТО", - попередив він. "Ми також повинні очікувати, що Путін у наступні роки може перевірити, наскільки об'єднаним є НАТО, вдаривши по тій чи іншій частині території Альянсу", - додав він.

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