РФ може стояти за сотнею підозрілих інцидентів у ЄС - Чехія

Країни НАТО повинні чітко вказати Росії, що не миритимуться з її гібридними атаками та операціями впливу, переконаний міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

Близько сотні "підозрілих інцидентів", що мали місце в Європі цього року, можуть бути пов'язані з Росією, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у середу, 4 грудня, в Брюсселі, де він бере участь в зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Цього року в Європі сталося 500 підозрілих інцидентів. Близько сотні з них можна віднести до російських гібридних атак, шпигунства, операцій впливу. Ми повинні надіслати потужний сигнал Москві, що ми не миритимемося з цим", - сказав Ліпавський.

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Своєю чергою міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі висловив переконання, що участь Росії простежується в багатьох війнах, які зараз відбуваються в світі.

"Коли ми дивимось на світ, на війну на нашому континенті в Європі, на величезну агресію, яку ми спостерігаємо на Близькому Сході, за тим, як на Близькому Сході простежується вплив Ірану, і на розгортання конфлікту в Судані, а тепер і в Сирії, є одна країна, яка доклала до цього руку, і це - Росія", - цитує його агентство Reuters.

У цьому зв'язку він закликав союзників по НАТО "серйозно поставитися" до оборонних видатків. "Ми живемо в небезпечні часи", - попередив Ламмі.

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