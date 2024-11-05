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Генсек НАТО Рютте очікує від ФРН більше витрат на оборону

Валерій Сааков | Павло Мильников
5 листопада 2024 р.

ФРН витрачає на оборону два відсотки ВВП, але всі країни НАТО мають інвестувати більше, заявив Марк Рютте після зустрічі з канцлером Шольцом. Генсек НАТО застеріг від "гібридних атак" РФ.

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Генеральний секретар НАТО Рютте і канцлер Німеччини Шольц
Генеральний секретар НАТО Рютте (л.) і канцлер Німеччини Шольц під час пресконференції в Берліні, 4 листопада 2024 рокуФото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте закликав Німеччину збільшити витрати на оборону. ФРН уперше за тридцять років витрачає на оборону два відсотки валового внутрішнього продукту (ВВП), проте всі країни-члени Альянсу мають інвестувати більше в оборону, заявив Рютте на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz) у Берліні в понеділок, 4 листопада.

"Я вірю, що Німеччина й надалі нарощуватиме зусилля", - наголосив генсек НАТО. За даними Альянсу, нинішнього року Берлін оцінив свої оборонні витрати в 90,6 мільярда євро.

Витрати на національну оборону і на допомогу Україні є життєво важливими "для нашої колективної безпеки", вказав Рютте. Він зауважив, що як колишній прем'єр-міністр Нідерландів із розумінням ставиться до того, що урядам часом нелегко знаходити кошти на такі цілі.

Генсек НАТО застеріг щодо "гібридних атак" Росії

"Якщо (президент Росії Володимир. - Ред.) Путін переможе в Україні, він не зупиниться там", - попередив генсек Північноатлантичного альянсу. За його словами, Росія вже веде "дедалі більшу кампанію гібридних атак" територією країн-учасниць НАТО, "безпосередньо втручаючись у наші демократії, проводячи диверсії в промисловості та скоюючи акти насильства". "Усе це - з метою послабити нас і посіяти розбрат", - пояснив Рютте.

Зі свого боку Шольц особливо наголосив на необхідності зміцнити європейську частину Північноатлантичного альянсу. "Європа зробить значні інвестиції в цьому напрямку найближчими роками", - заявив глава уряду ФРН. Йдеться про здатність протистояти будь-якій загрозі європейській безпеці, пояснив канцлер Німеччини.

Марк Рютте перебуває з кількаденним візитом у Берліні. У вівторок, 5 листопада, він має зустрітися з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier).

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