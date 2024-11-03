IfW: Припинення допомоги Україні обійдеться ФРН дуже дорого

У разі перемоги РФ в Україні щорічні витрати ФРН через видатки на оборону, наплив біженців і торговельні втрати приблизно в 10-20 разів перевищуватимуть поточну підтримку Берліном Києва, вказують експерти.

Припинення військової допомоги Німеччини Україні обійдеться ФРН "набагато дорожче", ніж її продовження. Про це в суботу, 2 листопада, повідомив сайт Tagesschau - новинної програми телеканалу ARD, з посиланням на листопадовий аналіз Інституту світової економіки в Кілі (IfW).

За його даними, з лютого 2022 року до серпня цього року Німеччина надала Україні військову допомогу на загальну суму в 10,6 мільярда євро. Це відповідає в середньому близько 4 мільядів євро на рік або близько 0,1 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини.

Натомість перемога Росії в її агресивній війні проти України призведе до значного зростання витрат Німеччини через збільшення витрат на оборону, додаткового напливу біженців, а також втрати торгівлі з Україною та інвестицій, зазначається в доповіді. За оцінками авторів, за такого сценарію щорічні витрати ФРН становитимуть від 1 до 2 відсотків ВВП, що приблизно в 10-20 разів більше, ніж поточна військова підтримка Києва.

З лютого 2022 року Берлін передав Києву матеріали із запасів Бундесверу на 5,2 млрд євро

Загалом з лютого 2022 року Німеччина передала Україні озброєння й оснащення із запасів Бундесверу, вартість яких оцінюють у 5,2 мільярда євро. Увесь перелік з переданою ФРН військовою допомогою розміщено на спеціальному сайті міноборони ФРН . 17 жовтня цього року уряд ФРН востаннє оновив дані щодо проведених поставок озброєнь в Україну.

Так, за весь період було поставлено 18 танків Leopard 2А6, 88 танків Leopard 1 A5. Києву також було передано 140 бойових машин піхоти (БМП) Marder, 54 БТР М113. Крім того, Берлін постачав в Україну самохідні артилерійські установки (САУ) PzH 2000 із запчастинами, РСЗВ MARS і HIMARS, зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot, системи ППО IRIS-T SLM і IRIS-T SLS, гарматні зенітні комплекси Gepard і SKYNEX, ПЗРК Stinger і "Стрєла-2", різноманітні бронемашини, паливозаправники, військові вантажівки, протитанкові гранатомети, радари, стрілецьку зброю тощо. Не менш важливими для ЗСУ були й регулярні постачання боєкомплекту з боку Німеччини.

Показово, що ЗСУ отримують зброю не лише із запасів Бундесверу, а також із запасів німецьких компаній-виробників. Утім, замовлення на ремонт і відновлення цієї техніки надходять від уряду ФРН.

Понад 10 тисяч українських солдатів відбули військовий вишкіл у ФРН

Крім того, понад 10 тисяч українських солдатів пройшли військовий вишкіл у Німеччині. Вартість цього вишколу, за даними Берліна, на жовтень становила близько 282 мільйонів євро. Додаткові витрати, у зв'язку з якими уряд ФРН не називав конкретних цифр, пов'язані з лікуванням поранених українських солдатів.

