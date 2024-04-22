Світові витрати на оборону досягли історичного піку - SIPRI

На тлі численних воєн і конфліктів торік глобальні витрати на оборонні цілі зросли до історичного максимуму. Такого висновку доходять автори звіту, укладеного Стокгольмським міжнародним інститутом дослідження проблем миру (SIPRI) й опублікованого у понеділок, 22 квітня. Згідно з підрахунками аналітиків SIPRI, у 2023 році на оборонні цілі було витрачено близько 2,4 трильйона доларів США. Це на 6,8 відсотка більше порівняно з попереднім роком.

Згідно зі звітом, витрати на військові цілі зросли, зокрема, в Європі, на Близькому Сході та в Азії. Загалом уперше з 2009 року обсяг оборонних видатків зріс в усіх п'яти регіонах, повідомив дослідник SIPRI Нан Тіан у коментарі інформаційній агенції AFP. Зростання на 6,8 відсотка стало найвищим за один рік з 2009 року, і ці цифри відображають "погіршення стану миру і безпеки в усьому світі", переконаний він.

Хто найбільше витрачав на оборону в 2023 році

За даними дослідників, абсолютним лідером щодо витрат на оборонні цілі в 2023 році були Сполучені Штати - 916 мільярдів доларів або 37 відсотків військових витрат у світі. Крім США, до п'ятірки світових лідерів щодо обсягів військових видатків увійшли Китай, РФ, Індія та Саудівська Аравія.

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Утім, показово, що війна Росії проти України призвела до збільшення оборонних витрат України, Росії та "цілої низки" європейських країн, пояснив Тіан. Приміром, військові витрати Росії зросли на 24 відсотки до 109 мільярдів доларів, тоді як витрати України збільшилися на 51 відсотоок до 64,8 мільярдів доларів. Того ж року Київ також отримав військову допомогу на загальну суму 35 мільярдів доларів.

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Хоча реальні витрати Москви і Києва у 2023 році були досить співставними, в Україні вони означали значно вищий видатковий тягар для держави, бо ця сума відповідала 37 відсоткам валового внутрішнього продукту (ВВП) і 58 відсоткам загальних державних витрат. Натомість Росія, витратила на озброєння 5,9 відсотка ВВП. Крім того, простір для маневру Києва щодо збільшення військових витрат нині "дуже обмежений", зазначає Тіан.

Ізраїль теж був змушений значно збільшити видатки на оборону

Істотно зростали військові витрати й на Близькому Сході, де торік лише Ізраїль на тлі війни проти радикального ісламського угруповання ХАМАС у Секторі Гази витратив на ці цілі 27,5 млрд доларів США, що на 24 відсотка більше, ніж у попередньому році. В Азії зростання військових витрат не в останню чергу підживлювалося напруженістю в Південно-Китайському морі і навколо Тайваню. Так, Китай витратив 296 мільярдів доларів, що на шість відсотків більше, ніж у попередньому році, тоді як Японія і Тайвань збільшили свої військові витрати на одинадцять відсотків відповідно.

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З огляду на війну в Україні, яка "далека від завершення", а також на поточну ситуацію на Близькому Сході і зростання напруженості в Азії, аналітик Нан Тіан вважає, що країни і надалі активно озброюватимуть свої збройні сили. "Очікується, що ця наростальна тенденція триватиме ще принаймні кілька років", - сказав він.

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