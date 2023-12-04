Виробники зброї не встигають за попитом - звіт SIPRI

Попри зростання обсягів замовлень зброї на тлі війни Росії проти України, виторг найбільших виробників озброєнь у 2022 році знизився, йдеться в доповіді SIPRI.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, сумарний виторг від продажу зброї та військових послуг 100 найбільших у світі компаній оборонної галузі знизився в 2022 році на 3,5 відсотка у порівнянні з 2021 роком. Це випливає з доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованої в понеділок, 4 грудня.

Загалом сотня найбільших збройових фірм заробила 597 мільярдів доларів. Аналітики зазначають, що зниження виручки пов'язане насамперед з американськими компаніями: 42 представники США з рейтингу заробили у 2022-му на 7,9 відсотка менше, ніж роком раніше.

Турецький Baykar - рекордсмен

Європейські компанії з топ-100 зафіксували невелике зростання - на 0,9 відсотка. Виробники зброї з Азії та Океанії нарощували продажі швидше - на 3,1 відсотка. Вони другий рік поспіль випереджають конкурентів з Європи за сумарним річним виторгом - 134 мільярда доларів в азійських фірм проти 121 мільярда у європейських. "Компанії з Китаю, Індії, Японії та Тайваню виграли від постійних державних інвестицій у модернізацію збройних сил", - констатує Сяо Лян, дослідник програми SIPRI з військових витрат і виробництва озброєнь.

Серед окремих фірм рекордсмен зі зростання виручки - турецька авіабудівна компанія Baykar, яка виготовляє безпілотники Bayraktar. Вона майже подвоїла свою виручку в 2022 році. "Компанії, що спеціалізуються на менш технологічно складній продукції, змогли швидше збільшити обсяги виробництва у відповідь на різке зростання попиту. Як приклад можна навести турецьку компанію Baykar, виробника безпілотника Bayraktar TB-2. Baykar вперше увійшла в топ-100 після того, як її доходи від продажу зброї зросли на 94 відсотки", - пояснює старший науковий співробітник SIPRI Дієго Лопес да Сілва.

Чотири німецькі виробники зброї, представлені в рейтингу, зафіксували невеликий сумарний плюс - на 1,1 відсотка. При цьому компанії Rheinmetall, Hensoldt і Diehl змогли окремо наростити свою виручку в діапазоні від шести до 13 відсотків, а ось ThyssenKrupp, навпаки, заробив у 2022 році на продажу озброєнь на 16 відсотків менше, ніж роком раніше.

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Непрозорість російського ОПК

До топ-100 SIPRI за 2022 рік потрапили дві російські компанії - "Ростех" і "Об'єднана суднобудівна корпорація". Дослідники пояснюють це непрозорістю російського оборонно-промислового комплексу (ОПК) і відсутністю доступних даних.

Виторг від продажу зброї цих двох фірм знизився в 2022 році на 12 відсотків, що суперечить заявам російської влади про нарощування виробництва озброєнь. Частково в SIPRI пояснюють це високими темпами інфляції та зниженням експорту російських озброєнь.

Експерти вказують й на інші чинники: "По-перше, як це вже не раз траплялося в Росії, платежі від уряду збройовим компаніям у вигляді банківських кредитів, можливо, були відтерміновані або зменшені. По-друге, компанії могли повідомляти про роботи з відновлення зброї радянських часів як про нове виробництво. Такі роботи не принесли б стільки доходу, як реальне нове виробництво".

Через непрозорість звітності в доповіді SIPRI не враховані компанії на кшталт "Алмаз-Антея" або корпорації "Тактичне ракетне озброєння", які "виробляють категорії техніки, що користуються підвищеним попитом у зв'язку з війною, як-от системи протиповітряної оборони і ракети".

Виручка збройових компаній значно зросте

Чому великий попит на тлі війни Росії проти України не призвів до миттєвого зростання виручки виробників зброї? У SIPRI пояснюють цей феномен кількома факторами. Більшість американських і європейських фірм не змогли швидко наростити виробничі потужності через брак робочої сили, зростання витрат і перебої в ланцюжку постачань, які посилилися через війну. Крім того, багато країн розміщували нові замовлення наприкінці року, і через тимчасовий розрив між замовленнями і поставками різке зростання попиту поки що не позначилося на доходах цих компаній.

Водночас ще невиконані замовлення і різке збільшення кількості нових контрактів свідчать про те, що в найближчі кілька років світові доходи від продажу зброї можуть значно зрости, впевнені в SIPRI. "Багато збройових компаній зіткнулися з труднощами при переході на виробництво озброєнь для війни високої інтенсивності. Однак були підписані нові контракти, зокрема на постачання боєприпасів, що очікувано призведе до зростання доходів у 2023 році та в наступні роки", - резюмує директорка дослідницької програми SIPRI з військових витрат і виробництва озброєнь Люсі Беро-Судро.

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