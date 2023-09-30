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Виробник Bayraktar інвестує 100 мільйонів доларів в Україну

Євгенія Наконечна
30 вересня 2023 р.

Турецька компанія Baykar інвестує 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні. Один із них - будівництво заводу - вже розпочато.

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Виробництво Bayraktar у Стамбулі, Туреччина
Виробництво Bayraktar у Стамбулі, ТуреччинаФото: Baykar/AA/picture alliance

Турецька компанія Baykar, яка виробляє, зокрема, бойові безпілотники Bayraktar TB2, інвестує 100 мільйонів доларів у три проєкти в Україні. Зокрема, у будівництво заводу з виробництва безпілотників, який добудують за півтора року. Про це заявив генеральний директор Baykar Халук Байрактар на Форумі оборонних індустрій в Києві, повідомляє у суботу, 30 вересня, "Укрінформ".

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"У нас в Україні три основні інвестиції. Одна з них - завод. Потім у нас є сервісний центр, а також головний офіс тут… Це інвестиція, яка становить близько 100 мільйонів доларів, і процес уже пішов. Будівництво вже розпочато. На його завершення знадобиться близько 1,5 року. Ми плануємо, щоб тут працювало мінімум 300 людей. Співпраця триває", - сказав Байрактар.

Він також наголосив, що це виробництво буде самодостатнім, екологічним та взаємовигідним, оскільки Україна має унікальні технології з виробництва двигунів, а турецька сторона - безпілотники, на яких встановлюють ці двигуни. Раніше повідомлялось, щось у безпілотниках планують використовувати двигуни виробництва заводу "Мотор Січ".

За словами керівника Baykar, нинішня війна стала війною безпілотних літальних апаратів, і Україна має в ній деяку перевагу, зокрема завдяки використанню різних типів апаратів, хоч це і складно реалізувати. Особливо важливим за таких умов є зворотний зв'язок у використанні технологій від військових. Саме тому "байрактари", які застосовуються в Україні, були обладнані низкою унікальних систем.

Як повідомлялось, на початку липня турецька компанія Baykar почала будувати в Україні завод із виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar, про зведення якого Київ та Анкара домовилися на початку 2022 року.

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