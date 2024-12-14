ЄС вперше задіє санкції щодо організаторів гібридних атак РФ

Проєкт розслідувань "Система" опублікував список осіб та компаній, щодо яких ЄС готує санкції за їхню причетність до гібридних атак РФ.

Обмеження, передбачені 15-м пакетом санкцій Європейського Союзу щодо Росії, торкнуться трьох компанії та 16 фізичних осіб, причетних до організації гібридних атак РФ на території ЄС. Список тих, щодо кого, як очікується, будуть спрямовані ці заходи, опублікував у п'ятницю, 13 грудня, розслідувальний проєкт "Система" видань "Радіо Свобода і "Настоящее время".

Про те, що в рамках 15-го пакету санкцій вперше будуть запроваджені обмеження щодо організаторів гібридних атак Росії, раніше розповіло і джерело DW в Брюсселі.

Хто потрапить під нові санкцій ЄС

У санкційному списку, зокрема, керівник російської "Групи компаній "Структура" Микола Тупікін, який, за даними ЄС, керував операцією Doppelgänger (у перекладі з німецької - двійник). У рамках цієї кампанії на сайтах, що імітують великі ЗМІ, публікувалися "фейкові новини".

Під обмеження підпаде і співробітниця адміністрації президента РФ Софія Захарова, яку в ЄС вважають причетною до кампаній з дискредитації російської опозиції.

Телеведуча та заступниця генерального директора компанії "Газпром Медіа" Тіна Канделакі опинилася у санкційному списку ЄС за виправдання російської агресії проти України та поширення пропаганди Кремля.

Санкції торкнуться також кількох представників російських силових структур. Серед них - офіцер Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ Артем Курєєв, який, за даними ЄС, координував операції з поширення дезінформації у Європі та Африці.

"Юрій Сизов та Володимир Липченко - офіцери ГРУ (колишня назва головного управління генерального штабу збройних сил Росії. - Ред.) організовували саботажі та гібридні атаки, включно зі створенням агентурних мереж та нападами на критичну інфраструктуру в ЄС та Україні", - перелічує "Радіо Свобода".

Ще один фігурант санкційного переліку - генерал-майор ГРУ Андрій Авер'янов - керує в Африці операціями з підриву демократії, зазначає видання з посиланням на проєкт санкцій. Серед юридичних осіб, які потрапили під санкції ЄС, - військова частина ГРУ 29155 - підрозділ, який вважають причетним до низки диверсій на території ЄС.

Очікується, що 15-й пакет санкцій ЄС щодо Росії міністри закордонних справ країн ЄС схвалять 16 грудня.