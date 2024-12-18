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ПолітикаУкраїна

НАТО замінює США в ролі координатора допомоги Україні

Олександр Куницький
18 грудня 2024 р.

Західна військова допомога Україні тепер координується НАТО у ФРН, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

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Прибуття американських військових на базу у Вісбадені (архівне фото)
Прибуття американських військових на базу у Вісбадені (архівне фото)Фото: Sgt. Stephen P. Perez/U.S. Army/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Новий штаб місії з підтримки України в німецькому Вісбадені (NATO Security Assistance and Training for Ukraine - NSATU) розпочав роботу, заявив у середу 18 грудня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Командування НАТО у Вісбадені для надання безпекової допомоги і тренувань для України вже працює", - сказав Рютте журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Як пише агенція Reuters з посиланням на джерело, цей штаб бере на себе координацію західної військової допомоги Україні замість США. Цей крок сприймається як прагнення захистити механізм допомоги Києву від можливих рішень обраного президента США Дональда Трампа, зазначає агентство.

Нова місія НАТО з підтримки України - NSATU

Раніше військову допомогу Києву координувала очолювана Вашингтоном група "Рамштайн", зібрана на одноіменній авіабазі ВВС США в Німеччині. Тепер вона продовжуватиме існувати як політичний майданчик. Водночас агентство відзначає, що передача повноважень НАТО може обмежений ефект, оскільки Трамп, вступивши на посаду, все одно може скоротити американську допомогу Україні, обсяги якої він давно критикує.

Нова місія Альянсу "Допомога та навчання НАТО в області безпеки для України" (NSATU), розташована на американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден. До цієї місії, як пише Reuters, залучені 700 співробітників, включно з військовими НАТО, дислокованими в штаб-квартирі Альянсу в Бельгії, та персоналом логістичних хабів у Польщі й Румунії.

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