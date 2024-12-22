Прем'єр Фінляндії Орпо назвав РФ "постійною загрозою" для ЄС

За словами фінського прем'єра, оборону Європи необхідно зміцнювати всіма можливими засобами. Він додав, що захист кордону Фінляндії з РФ "є екзистенційним питанням для Фінляндії та інших членів ЄС і союзників по НАТО".

Росія є "постійною загрозою" для ЄС, через що необхідно збільшувати оборонні витрати та підтримувати Україну. Як передає агенція AFP, про це у неділю, 22 грудня, заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо після саміту з безпеки та імміграції, який відбувся у Гельсінкі за участю верховної представниці ЄС із зовнішньої політики Каї Каллас, прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса.

"Росія є постійною і небезпечною загрозою для Європейського Союзу та європейських країн. Оборону Європи необхідно зміцнювати всіма можливими засобами, ми повинні вивчити всі фінансові можливості", - сказав Орпо, додавши, що "ситуація з безпекою змінилася".

Також фінський прем'єр наголосив, що захист кордону Фінляндії з Росією, "є екзистенційним питанням для Фінляндії та інших членів ЄС і союзників по НАТО". Він також зазначив, що країни "повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно".

Читайте також: Фінляндія просить у ЄС допомоги через наплив мігрантів з Росії

Каллас: Росія становить пряму загрозу європейській безпеці

Каллас погодилася з Орпо, заявивши, що "Росія становить пряму загрозу європейській безпеці". При цьому вона зазначила, що "безпека складається з різних елементів", а також заклика активніше захищати зовнішні кордоні ЄС.

"Ми бачимо по всій Європі різні гібридні атаки, чи то диверсії, чи то кібератаки, чи то небезпечний тіньовий флот, глушіння GPS і пошкодження кабелів, а також використання міграції як зброї", - сказала вона.

Мелоні: Загроза не мине після закінчення війни в Україні

У свою чергу італійська прем'єрка Мелоні заявила, що Москва може використовувати нелегальну міграцію та інші механізми для підриву єдності європейської спільноти.

"Ми повинні розуміти, що загроза набагато ширша, ніж ми собі уявляємо", - зазначила Мелоні на пресконференції.

На її думку, загрози для ЄС з боку Росії не припиниться навіть після закінчення війни в Україні, і Брюссель має бути готовим до цього.