Прем'єр Фінляндії закликав ЄС збільшити видатки на оборону

Москва готується до "тривалого конфлікту із Заходом", тож ЄС має більше інвестувати в оборонні програми та посилити координацію європейської оборони, закликав прем’єр Фінляндії Петтері Орпо.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо застеріг, що Росія готується до "тривалого конфлікту із Заходом", і попросив збільшити видатки на оборонні потреби й посилити координацію європейської оборони. Відповідну заяву Орпо зробив у середу, 13 березня, у Європарламенті.

"Росія, очевидно, готується до тривалого конфлікту із Заходом і становить постійну і суттєву військову загрозу для Європи, - попередив Орпо, якого цитує інформагенція Reuters. - Якщо ми, як об'єднана Європа, не зможемо належним чином відповісти на цей виклик, то найближчі роки будуть наповнені небезпекою і навислою загрозою нападу".

На тлі цього керівник фінського уряду закликав 27 країн-членів ЄС збільшити видатки на оборонні потреби і заявив, що блок мусить подбати про свій власний захист. "Росія не є непереможною", - додав він.

Путін знову погрожував Заходу ядерною зброєю

Раніше цього дня російські пропагандистські державні ресурси оприлюднили інтерв’ю президента РФ Володимира Путіна, де той попередив Захід, що Росія технічно готова до ядерної війни. При цьому, російський президент заявив, що якби США зважилися відправити свої війська в Україну, РФ розцінила б такий крок так само, як і введення американських військ на російську територію, тобто як інтервенцію.

Путін також оголосив, що РФ розміщуватиме додаткові військові сили і озброєння поблизу кордонів з Фінляндією. Причиною такого кроку Путін назвав вступ країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

У Вашингтоні дорікнули Москві за "безвідповідальну ядерну риторику"

Водночас речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієнн Вотсон прокоментувала нещодавні заяви Путіна та його слова щодо готовності РФ до ядерної війни. На тлі цього Вотсон заявила: "Упродовж усього цього конфлікту ядерна риторика Росії була нерозважливою і безвідповідальною". "Саме Росія брутально вторглася в Україну без жодних провокацій чи виправдань, і ми й надалі підтримуватимемо Україну, яка захищає свій народ і свою суверенну територію від російської агресії", - додала Вотсон, цитує інформагенція Reuters.