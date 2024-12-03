Нові пошкодження оптоволокна виявили у Фінляндії

Пошкодження оптико-волоконного кабелю призвело до масштабних збоїв у роботі інтернету в Фінляндії. Влада не виключає, що це може бути результатом диверсії.

У балтійському регіоні знову пошкоджено інтернет-кабель, цього разу - між Фінляндією та Швецією. Про це повідомила у вівторок, 3 грудня, шведська радіостанція Sveriges Radio.

Шведське телекомунікаційне агентство PTS підтвердило, що на фінській території зафіксовано два пошкодження інтернет-кабелю. Міністерка транспорту та зв'язку Фінляндії Лулу Ранне написала в соціальній мережі X, що влада веде розслідування та "серйозно ставиться до ситуації".

Оператор зв'язку GlobalConnect повідомив, що пошкодження оптико-волоконного кабелю призвели у Фінляндії до масштабних збоїв у роботі інтернету. Згідно з повідомленням, ідеться про наземну лінію, морські кабелі не постраждали.

Пошкодження інтернет-кабелів у Балтійському морі

У середині листопада було пошкоджено інтернет-кабелі в Балтійському морі - один між Німеччиною та Фінляндією, а інший - між Швецією та Литвою.

Слідство розглядає версію диверсії. У полі зору слідчих знаходиться китайське судно Yi Peng 3.