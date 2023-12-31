Прем'єр Фінляндії виступив за зміцнення кордонів країни

Зміцнення безпеки Фінляндії і її кордонів є найважливішим завданнями для державного керівництва, зазначив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо у своєму новорічному зверненні 31 грудня.

"Ми приєдналися до НАТО, щоб зміцнити нашу безпеку після того, як Росія напала на Україну в лютому 2022 року. У грудні ми підписали двосторонню угоду про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами. Уряд подасть свою пропозицію щодо угоди до парламенту навесні цього року. Після набуття чинності вона доповнить наше членство в НАТО і зробить подальший внесок у зміцнення оборони Фінляндії", - пообіцяв Орпо громадянам.

Орпо також згадав про підтримку України на тлі російської агресії. "Фінський народ і держава продовжують твердо підтримувати Україну. Наші рішення на національному рівні, такі як збільшення потужностей виробництва важких боєприпасів, дозволяють підтримувати Україну в довгостроковій перспективі", - сказав він.

Проблеми з мігрантами

Серед головних безпекових проблем фінський прем'єр назвав міграційну кризу, пов'язану з напливом мігрантів, які намагаються проникнути в країну з Росії. Раніше Орпо і президент Фінляндії Саулі Нііністе звинувачували Росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордон - з метою дестабілізації в країнах Заходу у відповідь на приєднання країни до НАТО.

Нині ж за словами прем'єра "заворушення на східному кордоні Фінляндії нікуди не поділися, і уряд уважно стежить за ситуацією і готує нові рішення, щоб покласти край інструменталізованій імміграції".

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Економічні негаразди

Водночас глава фінського уряду назвав економічні перcпективи країни у наступному році "ще більш похмурими".

"Фінляндія - країна з небезпечним рівнем боргу. Приблизно кожен восьмий витрачений євро фінансується за рахунок нових запозичень", - зазначив Орпо, пообіцявши скоротити борг на шість мільярдів євро протягом парламентської каденції.

Попереду президентські вибори

Останні вибори до парламенту Фінляндії в квітні 2023 року привели до влади правоцентристську "Національну коаліцію" на чолі з Орпо. Разом із ще трьома право-консервативними силами - "Справжніми фінами", Шведською народною партією та "Християнськими демократами" - вона в червні сформувала поточний уряд країни.

У січні 2024 року громадяни Фінляндії обиратимуть президента країни. За цей пост змагатимуться щонайменше дев'ять кандидатів. "Національна коаліція" висунула на них свого колишнього голову та експрем'єра країни, а нині заступника гендиректора Європейського інвестиційного банку Александра Стубба.