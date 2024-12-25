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ТехнологіїФінляндія

Між Фінляндією та Естонією вийшов з ладу силовий кабель

Дмитро Шварц
25 грудня 2024 р.

Прем'єр-міністр Фіняндії Петтері Орпо повідомив про вихід з ладу підводного силового кабелю між його країною та Естонією. У Fingrid не виключають імовірність вандалзіму.

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На місці пошкодження кабелю в Балтійському морі (архівне фото)
Останнім часом почастішали інциденти з пошкодженням кабелів у Балтійському моріФото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa/picture alliance

Підводний силовий кабель, що з'єднує Фінляндію та Естонію, у середу, 25 грудня, вийшов з ладу, повідомив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. "Лінія електропередач "Estlink 2" між Фінляндією та Естонією вийшла з ладу сьогодні вдень. Влада залишається пильною навіть під час Різдва і розслідує інцидент. Втрата зв'язку не вплине на постачання електроенергії фінам", - зазначив він у дописі у соцмережі X.

Арто Пахкін, керівник диспетчерської служби фінської електромережі Fingrid, заявив мовнику Yle, що причина з'ясовується, однак "імовірність вандалізму виключати не можна". Оператор Fingrid повідомив, що струм на кабелі EstLink 2, який постачає електроенергію до Естонії, було вимкнено о 12:26 за місцевим часом. 

Інший силовий кабель між країнами - Estlink 1 - функціонує у звичному режимі.

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Інциденти з кабелями у Балтійському морі

Нагадаємо, у листопаді зазнали пошкоджень два телекомунікаційні кабелі в Балтійському морі, що з'єднують сусідні Швецію і Литву. Підозри швидко впали на китайське судно Yi Peng 3, яке, згідно з сайтами відстеження суден, пропливало над кабелями приблизно в той самий час, коли вони були перерізані. Згодом Швеція заявила, що Китай відхилив запит прокуратури на проведення розслідування щодо цього судна, і що воно покинуло цей район.

У той період також стало відомо про пошкодження кабелю зв'язку фінської компанії Cinia, що прокладений в Балтійському морі паралельно "Північному потоку"  та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

3 грудня шведська радіостанція Sveriges Radio повідомила про те, що у балтійському регіоні знову пошкоджено інтернет-кабель, цього разу - між Фінляндією та Швецією.

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