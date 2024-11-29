Один з кабелів у Балтійському морі відновили

Що стало причиною пошкодження комунікаційного кабелю між Фінляндією та Німеччиною, не повідомляються. Розслідування інциденту триває.

Комунікаційний кабель C-Lion1 фінської компанії Cinia, який сполучав дном Балтійського моря столицю Фінляндії Гельсінкі з німецьким містом Росток, повністю відновлений після пошкодження, про яке стало відомо 18 листопада. Про це у компанії Cinia повідомили 29 листопада.

"Пошкодження підводного кабелю C-Lion1 компанії Cinia усунуте, і пряме підводне кабельне сполучення між Фінляндією та Німеччиною відновлене та повністю функціонує", - зазначається в пресрелізі компанії.

Там додали, що ремонтні роботи, що проводилися у виключній економічній зоні Швеції, на схід від острова Еланд, були завершені достроково - ввечері 28 листопада.

"Ремонтне судно Cable Vigilance було відправлене з Франції відразу після виявлення несправності. Завдяки готовності Cinia до надзвичайних ситуацій та безперебійної співпраці з владою, несправність була усунена ефективно", - ідеться далі в повідомленні.

Обрив підводного кабелю компанії Cinia у Балтиці: припущення про диверсію

18 листопада фінська компанія Cinia повідомила, що в підводному кабелі C-Lion1 "було виявлене пошкодження". "Через пошкодження канали зв'язку на підводному кабелі C-Lion1 не працюють. Подробиці несправності поки невідомі і наразі з'ясовуються", - йшлося тоді в пресрелізі. Компанія попереджала, що ремонт кабелю може тривати до 15 днів.

Щодо цього інциденту міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) 19 листопада на полях зустрічі глав оборонних відомств країн Європейського Союзу в Брюсселі висловив припущення, що він міг бути наслідком диверсії.

18 листопада стало також відомо про пошкодження у Балтійському морі й кабелю зв'язку між Литвою і Швецією. Шведська прокуратура повідомила 19 листопада, що влада країни кваліфікує обрив кабелів у Балтиці як диверсію.

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Розслідування пошкодження кабелю Cinia триває

29 листопада в компанії Cinia зазначили, що розслідування причин обриву кабелю триває. "Cinia звернулась з офіційною заявою до національного бюро розслідувань Фінляндії 19 листопада, і влада продовжує розслідування. Національне бюро розслідувань надаватиме оновлену інформацію про перебіг розслідування мірою його просування", - повідомили у компанії.

Тим часом через пошкодження другого кабелю Швеція попросила зайти у її води судно Китаю - балкер Yi Peng 3 був помічений у день інциденту неподалік від місця обриву кабелю.