Через пошкодження кабелю судно Китаю просять зайти в Швецію

Влада Швеції попросила судно з Китаю, що пропливало поблизу пошкодженого підводного кабелю, повернутися у шведські води для розслідування інциденту.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що його країна попросила судно Yi Peng 3 із КНР, що пропливало біля пошкодженого підводного кабелю зв'язку у Балтійському морі, повернутися у шведські територіальні води для допомоги у розслідуванні інциденту. Відповідну заяву очільник уряду Швеції зробив у вівторок, 26 листопада.

"Зі шведського боку ми контактували із кораблем, і контактуємо з Китаєм й сказали, що воліли б, щоб корабель вирушив у напрямку шведських вод", - заявив Крістерссон, якого цитує інформагенція Reuters .

За словами керівника шведського уряду, хоч Стокгольм "не робить жодних обвинувачень", а просто шукає "ясності щодо того, що сталося". На тлі цього Крістерссон наголосив, що той інцидент - уже другий за відносно короткий проміжок часу, коли доходить до серйозних пошкоджень підводних кабелів, та висловив сподівання, що Китай позитивно відреагує на таке прохання влади Швеції.

Напередодні у міністерстві закордонних справ Китаю заявили, що Пекін підтримує "постійну комунікацію" з усіма залученими сторонами.

Інцидент з кабелем у Балтійському морі

17 листопада було серйозно пошкоджено кабель зв'язку BCS East-West Interlink, що з'єднує Литву зі шведським островом Готланд. Інцидент трапився в територіальних воднах Швеції, тож шведські слідчі розпочали відповідне розслідування, нагадує Reuters. Згодом військові Данії заявили, що дані відстеження трафіку показують, що судно Yi Peng 3 перебувало в районі пошкодження кабелю. На той момент цей корабель стояв на якорі у водах Данії.

18 листопада у Гельсінкі також повідомили про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, що з'єднує Фінляндію з Німеччиною.

Шведські слідчі у межах розслідування справи про пошкодження кабелів зв'язку у Балтійському морі вивчають можливу причетність до цього китайського суховантажного судна, яке перебувало у зазначеному районі.

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