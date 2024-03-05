В роботі сервісів Meta і Google стався масштабний збій

Тисячі користувачів Facebook, Instagram, YouTube та інших популярних сервісів стикнулись зі збоями у їх роботі. Напередодні стало відомо про пошкодження чотирьох кабелів глобального інтернету у Червоному морі.

Масштабний збій стався у вівторок, 5 березня, в роботі низки популярних сервісів, серед яких соцмережі Facebook і Instagram компанії Meta, відеоплатформи YouTube і поштового сервісу Gmail компанії Google, та інші, свідчать дані сервісу Downdetector, який відстежує проблеми у роботі сайтів і застосунків.

Виходячи із даних Downdetector, найбільше від збою постраждали саме сервіси компанії Meta. Користувачі Facebook вже повідомили про складнощі із доступом понад 300 тисяч разів, користувачі Instagram - 40 тисяч.

У самій компанії також визнали наявність збоїв. "Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших сервісів. Зараз ми працюємо над цим", - повідомив речник Meta Енді Стоун у соцмережі X.

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У Червоному морі пошкодили кабелі глобального інтернету

Наразі достеменно невідомо, з чим саме пов'язані глобальні збої. Втім, напередодні гонконгський провайдер HGC Global Communications повідомив, що у Червоному морі були перерізані чотири з понад 15 підводних кабелів, якими проходило близько чверті трафіку. Зокрема, був пошкоджений один із найдовших у світі підводних кабелів Asia-Africa-Europe - 1, який поєднує низку країн у Азії, Африці і Європі.

HGC Global Communications зазначила, що вже вжила заходів для "пом’якшення ситуації" для клієнтів і диверсифікації трафіку, зокрема, через материковий Китай і США до Європи;

Як зауважили у Seacom, яка обслуговує Джибуті, "початкове тестування вказує на те, що постраждалий сегмент знаходиться в межах морської юрисдикції Ємену в південній частині Червоного моря", повідомляє AP.

У пошкодженні кабелів підозрюють хуситів

На початку лютого міжнародно визнаний уряд Ємену у вигнанні заявив, що повстанці-хусити планували атакувати кабелі. Втім, хусити вже заперечили причетність до атаки на інфраструктуру.

Натомість вони покладають відповідальність за збої на військові операції США і Великобританії у Червоному морі , але не надають жодних доказів на підтримку звинувачень.

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