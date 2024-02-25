США та Великобританія завдали ударів по об'єктах хуситів

Повітряні сили США та Великобританії у ніч на неділю, 25 лютого, завдали спільних ударів по 18 об'єктах повстанців-хуситів у Ємені. Про це повідомляє пресслужба Пентагону у Вашингтоні.

Зазначається, що ці атаки є відповіддю на триваючі напади хуситів на торгові судна в Червоному морі. Згідно з заявою Пентагону, серед уражених цілей - підземний склад озброєнь, склад із ракетами, дрони, засоби протиповітряної оборони та радарні установки хуситів.

Своєю чергою уряд Великобританії повідомив, що для удару коаліції по військових об'єктах хуситів у Ємені 24 лютого були задіяні чотири літаки Typhoon FGR4 Королівських ВПС за підтримки двох літаків-заправників Voyager. Для знищення дронів великої дальності, що використовуються хуситами як для розвідки, так і для нападів, були застосовані високоточні керовані бомби Paveway IV.

Протягом останніх кількох тижнів збройні сили США та Великобританії вже неодноразово спільно завдавали ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

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Участь Бундесверу в місії ЄС у Червоному морі

23 лютого німецький Бундестаг надав збройним силам країни мандат на участь у місії Євросоюзу Aspides із захисту торговельних кораблів від нападу хуситів у Червоному морі. Це рішення Берліна, зокрема, дало можливість задіяти для цього фрегат ВМС ФРН Hessen - бойовий корабель, оснащений зенітними ракетами, спеціально призначений для ескорту суден та контролю за морським простором. За допомогою спеціального радара Hessen здатний контролювати повітряний простір розміром із Північне море.

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Атаки хуситів на судна у Червоному морі

Після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року єменські хусити, яких підтримує Іран, регулярно атакують дронами і ракетами комерційні судна в Червоному морі. Хусити оголосили, що вступили в конфлікт на Близькому Сході на боці ХАМАСу. Білий дім 17 січня повідомив, що США повернули єменських хуситів до списку терористичних організацій, що діють глобально.

За даними агенції AFP, маршрутом між Азією та Європою, що пролягає Червоним морем, здійснюється перевезення 12 відсотків товарів у світовій торгівлі та суттєвої частини енергоносіїв для Європи.

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Чому США і союзники атакували хуситів To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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