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ПолітикаЄвропа

Обрив кабелів: ЄС готує нові санкції щодо тіньового флоту РФ

Роман Сулима | Євгенія Наконечна
27 грудня 2024 р.

Після чергового розриву підводного кабелю в Балтійському морі Євросоюз готується вжити "подальших заходів", включно з санкціями проти російського "тіньового флоту".

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Верховна представниця ЄС Кая Каллас
Кая Каллас спільно з Єврокомісією анонсувала новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФФото: Alexandros Michailidise/European Union

Європейський Союз погрожує запровадити додаткові санкції проти так званого "тіньового флоту" Росії після чергового пошкодження підземного кабелю в Балтійському морі.

"Підозрюване судно є частиною російського "тіньового флоту", який загрожує безпеці та довкіллю, одночасно фінансуючи військовий бюджет Росії. Ми запропонуємо подальші заходи, включно з санкціями, спрямовані на цей флот", - ідеться в опублікованій 26 грудня спільній заяві Європейської Комісії та верховної представниці ЄС із закордонної та безпекової політики Каї Каллас.

"Тіньовий флот" РФ - танкери, що ходять під іноземними прапорами, які Росія використовує для обходу нафтового ембарго, запровадженого два роки тому через війну РФ проти України. Для "тіньового флоту" використовують старі й часто незастраховані танкери, щоб експортувати сиру нафту і нафтопродукти в обхід міжнародних санкцій.

Фіни підозрюють у диверсії російський танкер

У зв'язку з пошкодженням трьох комунікаційних кабелів між Фінляндією та Естонією фінська влада підозрює в "серйозній диверсії" нафтовий танкер Eagle S, що вийшов під прапором Островів Кука з одного з російських портів. Судно затримали за підозрою в причетності до пошкодження кабелів. Слідчі вивчають підозри, що воно належить до "тіньового флоту" РФ.

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