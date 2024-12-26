Фінляндія підозрює у обриві кабелів судно тіньового флоту РФ

Фінська влада підозрює нафтовий танкер, що прямував з Росії, в тому, що він спричинив напередодні відключення підводного силового кабелю. За даними фінської митної служби, судно, імовірно, належить до тіньового флоту РФ.

Фінська влада взяла під контроль нафтовий танкер, що прямував з Росії, за підозрою в тому, що він днем раніше спричинив відключення підводного силового кабелю і трьох інтернет-ліній, що з'єднують Фінляндію та Естонію. Як передає агенство Reuters, про це у четвер, 26 грудня, повідомив на пресконференції представник берегової охорони Фінляндії. За його словами, на борт зареєстрованого на Островах Кука судна Eagle S піднявся екіпаж фінської берегової охорони, який взяв на себе командування і направив судно у фінські води.

"З нашого боку ми розслідуємо серйозну диверсію, - заявив директор Національного бюро розслідувань Фінляндії Робін Лардо. - Наскільки ми розуміємо, якір судна, яке перебуває під слідством, спричинив пошкодження".

Митна служба Фінляндії заявила, що конфіскувала вантаж судна, і що Eagle S, ймовірно, належить до так званого тіньового флоту Росії, який складається із застарілих танкерів, які намагаються уникнути обмежень на продаж російської нафти, пише Reuters.

Видання Financial Times з посиланням на джерела також повідомляє , що танкер Eagle S є частиною тіньового флоту Росії і перебуває в центрі розслідування Фінляндії.

Відновлення кабелю займе місяці - Fingrid

Ремонт 170-кілометрового інтерконектора Estlink 2 займе місяці, а його відключення підвищило ризик дефіциту електроенергії взимку, йдеться в заяві фінського оператора Fingrid.

Нафтовий танкер Eagle S Panamax перетнув електричний кабель Estlink 2 о 10:26 за Гринвічем у середу, як свідчать дані відстеження суден компанії MarineTraffic, що збігається з часом, коли, за даними Fingrid, сталося відключення кабелю.

Компанія Caravella LLCFZ, яка базується у Об'єднаних Арабських Еміратах, та, за даними MarineTraffic, є власником Eagle S, не відповіла Reuters на запит про коментар. Компанія Peninsular Maritime, яка, за даними MarineTraffic, виступає технічним менеджером судна, "відмовилася від коментарів у неробочий час", пише Reuters.

Інциденти з кабелями у Балтійському морі

Нагадаємо, у листопаді зазнали пошкоджень два телекомунікаційні кабелі в Балтійському морі, що з'єднують сусідні Швецію і Литву. Підозри швидко впали на китайське судно Yi Peng 3, яке, згідно із сайтами відстеження суден, пропливало над кабелями приблизно в той самий час, коли вони були пошкоджені. Згодом Швеція заявила, що Китай відхилив запит прокуратури на проведення розслідування щодо цього судна, і що воно покинуло цей район.

У той період також стало відомо про пошкодження кабелю зв'язку фінської компанії Cinia, що прокладений в Балтійському морі паралельно "Північному потоку" та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

3 грудня шведська радіостанція Sveriges Radio повідомила про те, що у балтійському регіоні знову пошкоджено інтернет-кабель, цього разу - між Фінляндією та Швецією.