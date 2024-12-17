Санкції щодо тіньового флоту РФ: Лондон додав ще 20 кораблів

Великобританія внесла до санкційного списку ще 20 суден, які дозволяють Росії експортувати нафту в обхід обмежень. Тож тепер підсанкційними є більше сотні суден тіньового флоту Росії.

Уряд Великобританії вніс до санкційного переліку ще 20 суден, які належать до тіньового флоту Росії, і таким чином розширив його до понад сотні об'єктів, йдеться у заяві, оприлюдненій у вівторок, 17 грудня, на сайті уряду країни.

"Санкції спрямовані проти 20 суден тіньового флоту, які перевозять нелегальну російську нафту, зокрема Ocean Faye, Andaman Skies і Mianzimu, кожне з яких у 2024 році перевезло понад чотири мільйони барелів російської нафти", - йдеться в повідомленні. Також у списку опинилися ключові гравці в торгівлі російською нафтою - компанії 2Rivers DMCC і 2Rivers PTE LTD.

Таким чином Великобританія запровадила санкції щодо понад 100 російських суден, зокрема щодо 93 нафтових танкерів. Внаслідок цього кораблі РФ "марно простоюють за межами портів, що коштує Путіну та його воєнним зусиллям мільйонів даремно витрачених грошей", наголосили в британському уряді.

Гуманітарна допомога Україні

Також Великобританія виділила 35 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 42 мільйона євро) на енергетичну та гуманітарну підтримку України. Зокрема, 20 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 24 мільйонів євро) буде спрямовано на підтримку функціонування енергосистеми - ремонт пошкодженої інфраструктури, створення додаткових потужностей та захист об’єктів енергетичної інфраструктури.

Ще 15 мільйонів фунтів стерлінгів (18 мільйонів євро) підуть на надання гуманітарної допомоги. П'ять мільйонів фунтів стерлінгів (або шість мільйонів євро у перерахунку) з них спрямують через проєкти ЮНІСЕФ, а 10 мільйонів (12 мільйонів євро) - через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на ремонт, облаштування місць колективного проживання вимушених переселенців та "зимову" грошову підтримку.

Зеленський: Тіньовий флот РФ - загроза для екології

Тим часом президент України Володимир Зеленський наголосив, що тіньовий флот РФ є загрозою також і для екології. "Путін використовує ці танкери для фінансування своєї війни, і більшість цих суден старі, погано обслуговуються і функціонують без нагляду. Нещодавно поблизу Керченської протоки затонули два нафтові танкери. Цим суднам було майже 50 років. Вони взагалі не мали експлуатуватися, особливо в цій частині акваторії і в цей сезон. Зараз наше море стикається з черговою екологічною катастрофою, спричиненою Росією", - зазначив Зеленський під час звернення до саміту країн-учасниць Joint Expeditionary Force, цитує "Інтерфакс-Україна".

В інших морських зонах, за його словами, функціонують набагато більші й небезпечніші російські танкери.

Нагадаємо, 16 грудня Німеччина, Великобританія, Польща, Нідерланди, п'ять країн Північної Європи та три країни Балтії домовилися разом протидіяти тіньовому флоту РФ.

Водночас міністри закордонних справ країн Європейського Союзу затвердили 15-й пакет санкцій щодо Росії за її війну проти України. Обмеження запровадили зокрема щодо 52 суден із третіх країн, які входять до тіньового флоту РФ. Таким чином загальна кількість суден під санкціями Євросоюзу сягнула 79.

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