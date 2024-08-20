Кабмін схвалив кешбек за купівлю українських товарів

У рамках програми "Національний кешбек" буде змога отримати через "Дію" до 3 тис. грн кешбеку в місяць за купівлю товарів, які "Зроблено в Україні". Коштами можна оплатити низку послуг, але їх не вдасться зняти готівкою.

Українці зможуть щомісячно отримувати до трьох тисяч гривень на місяць компенсації за купівлю товарів українського виробництва. Про відповідне рішення Кабінету міністрів України повідомив у вівторок, 20 серпня, віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, громадяни зможуть приєднатися до програми через "Дію" . За рахунок кешбеку можна бути оплатити комуналку, задонатити на армію, придбати військові облігації. Також гроші можна витратити на громадський транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно чи оплатити медичні послуги.

Українські виробники та продавці можуть податися на участь в програмі через "Дію" та зареєструвати перелік товарів.

Як ідеться на сайті міністерства економіки України, кешбек становитиме 10 відсотків від вартості товарів українського виробництва. Він не будете нараховуватись на підакцизні товари.

Накопичені кошти приходитимуть раз на місяць до 20 числа наступного. Зняти їх готівкою буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року.

Повноцінно послуга запрацює у вересні, повідомили в мінекономіки.

"Національний кешбек" за товари "Зроблено в Україні"

Появу програми національного кешбеку анонсував президент України Володимир Зеленський у лютому.

За його словами, програма покликана зробити так, "щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні". "Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні", - казав він.