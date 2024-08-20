  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаУкраїна

Кабмін схвалив кешбек за купівлю українських товарів

Роман Губа
20 серпня 2024 р.

У рамках програми "Національний кешбек" буде змога отримати через "Дію" до 3 тис. грн кешбеку в місяць за купівлю товарів, які "Зроблено в Україні". Коштами можна оплатити низку послуг, але їх не вдасться зняти готівкою.

https://p.dw.com/p/4jgYq
Українські гривні
Держава планує повертати українцям 10% вартості локальних товарівФото: Frank Hammerschmidt/dpa/picture alliance

Українці зможуть щомісячно отримувати до трьох тисяч гривень на місяць компенсації за купівлю товарів українського виробництва. Про відповідне рішення Кабінету міністрів України повідомив у вівторок, 20 серпня, віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, громадяни зможуть приєднатися до програми через "Дію" . За рахунок кешбеку можна бути оплатити комуналку, задонатити на армію, придбати військові облігації. Також гроші можна витратити на громадський транспорт, мобільний зв'язок, спорт, кіно чи оплатити медичні послуги. 

Українські виробники та продавці можуть податися на участь в програмі через "Дію" та зареєструвати перелік товарів.

Як ідеться на сайті міністерства економіки України, кешбек становитиме 10 відсотків від вартості товарів українського виробництва. Він не будете нараховуватись на підакцизні товари.

Накопичені кошти приходитимуть раз на місяць до 20 числа наступного. Зняти їх готівкою буде неможливо. Використати кошти від кешбеку, нараховані у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року. 

Повноцінно послуга запрацює у вересні, повідомили в мінекономіки

"Національний кешбек" за товари "Зроблено в Україні"

Появу програми національного кешбеку анонсував президент України Володимир Зеленський у лютому. 

За його словами, програма покликана зробити так, "щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні". "Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні", - казав він.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Гривні

Мінфін: підвищити податки необхідно, адже ситуація критична

Мінфін: підвищити податки необхідно, адже ситуація критична

Дефіцит держбюджету України на 2024 рік складає 500 мільярдів гривень, які здебільшого потрібні на оборону, саме тому Кабмін пропонує підвищити податки та запровадити деякі нові, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Економіка30 липня 2024 р.
Міністр фінансів України Сергій Марченко

Підвищення податків в Україні треба схвалити до вересня - мінфін

Підвищення податків в Україні треба схвалити до вересня - мінфін

Уряд готовий до "конструктивного діалогу" з бізнесом, проте рішення про підвищення податків має бути ухвалене до вересня, заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Економіка1 серпня 2024 р.

УРЯД УХВАЛИВ ПОСТАНОВУ ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ КЕШБЕК: УКРАЇНЦІ ОТРИМАЮТЬ КОМПЕНСАЦІЮ 10% ЗА КУПІВЛЮ УКРАЇНСЬКИХ ТОВАРІВ

me.gov.ua