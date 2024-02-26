Зеленський анонсував кешбек за купівлю української продукції

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск державної програми, що передбачає нарахування кешбеку за купівлю української продукції у межах економічної платформи "Зроблено в Україні". Відповідну заяву Зеленський зробив у понеділок, 26 лютого, під час презентації платформи "Зроблено в Україні" в Києві.

"За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини грошей на спеціальну картку", - запевнив Зеленський, якого цитує "Інтерфакс-Україна". За словами президента, він дав відповідне доручення уряду, тож зараз цю програму розробляють.

Сама програма покликана зробити так, "щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні", уточнив Зеленський. "Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні", - зазначив президент.

Програма кешбеку має запрацювати вже в поточному році

Зеленський наголосив на важливості того, щоб програма кешбеку запрацювала вже цьогоріч. Крім того, новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців. Глава держави зазначив, що триває робота і над іншими державними програмами, які дадуть змогу вітчизняному виробнику масштабувати роботу.

Водночас триває й робота з партнерами щодо страхування від воєнних ризиків усіх інвестицій в Україну, а також збереження та розширення можливостей українського експорту.

"Це державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попиту через український кешбек, допомоги на зовнішніх ринках", - пояснив Зеленський.

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"Питання виживання" й сучасний моральний договір між бізнесом і суспільством

За словами Зеленського, нині перемога України в війні - це "питання виживання". "А щоб Україна мала весь необхідний ресурс для своєї перемоги, мають перемагати також українські товари, українські послуги, українське споживання та український експорт, тобто українські підприємці. Кожен зараз має пам’ятати: фронт у нас один, і його витягують на собі наші воїни. Але, щоб фронт був ефективним, повинна бути ефективною та сильною вся Україна - кожен, хто працює заради держави та людей", - зазначив Зеленський, якого цитує його пресслужба.

Крім того, на переконання Володимира Зеленського, необхідно узгодити сучасний моральний договір між суспільством та бізнесом, між державою та бізнесом. "Підприємницькі успіхи однієї людини мають бути частиною суспільного успіху та спільної сили всієї України. Це можливо лише за умови, що бізнес працює чисто - по-білому, сплачує податки в Україні, старається створювати гідні робочі місця для наших громадян та не працює в Росії й не допомагає війні проти України. Абсолютно зрозумілі моральні правила. Кожен, хто дотримується таких правил, має отримати повне сприяння держави, усіх інституцій", - наголосив він.

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