В Україні рекордно зріс експорт з початку війни - Свириденко

Упродовж січня експорт продукції з України зріс до 12 мільйонів тонн, що стало найвищим показником з початку повномасштабної війни РФ проти України, кажуть у мінекономіки.

За перший місяць поточного року Україна експортувала 12 мільйонів тонн продукції, що стало найбільшим місячним обсягом поставлених за кордон товарів із початку повномасштабного вторгнення РФ. Такі дані поширила в понеділок, 5 лютого, пресслужба міністерства економіки України. Показово, що морським транспортом було вивезено 8,7 мільйона тонн продукції, поінформували в відомстві.

"Ми дуже близькі до виходу на довоєнні фізичні обсяги експорту. У січні 2024 року Україна експортувала 12 млн тонн продукції. Це лише на 2 млн тонн менше, ніж у довоєнному січні 2022 року", - наводяться в пресрелізі слова першої віцепрем'єрки - міністерки економіки Юлії Свириденко.

Істотне зростання порівняно з груднем

Раніше заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що в грудні 2023 року Україна вийшла на показник експорту 10 мільйон тонн, який раніше востаннє фіксувався у березні 2023 року, після чого стався спад експорту до менш ніж трьох мільярдів доларів США на місяць через зрив РФ так званого "зернового коридору".

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Водночас, за словами Свириденко, в січні на завантаження в портах Великої Одеси вирушило перше судно, застраховане від військових ризиків за страховкою UNITY. Вартість страховки зазначеного судна становила 0,75 відсотка вартості судна, що значно дешевше, ніж під час дії "Чорноморської зернової ініціативи".

Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю, і наразі метою є вихід не лише на довоєнні обсяги експорту, а й на більший виторг, чому посприяє вільне відправлення українських контейнерів морем, переконана урядовиця.

"А це буде можливо лише тоді, коли страховий ринок для морських перевезень відновиться. Тому для нас так важливо, що страхування стає доступнішим і фактично використовується для експорту української продукції", - зазначила перша віцепрем'єрка.

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У мінекономіки заявили, що Україна в перспективі розраховує на розширення страхових інструментів на інші види експорту.

Нагадаємо, у грудні 2023 року міністерство аграрної політики та продовольства України констатувало рекордну врожайність зернових у країні.