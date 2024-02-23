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ЕкономікаУкраїна

"Зроблено в Україні": уряд затвердив лого державного бренду

Дмитро Шварц
23 лютого 2024 р.

Кабмін затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні. Логотип зможе безкоштовно використовувати бізнес.

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Кабінет міністрів України
Уряд затвердив зображення ТМ "Зроблено в Україні"Фото: picture alliance/dpa/D. Naupold

Кабінет міністрів України затвердив у п'ятницю, 23 лютого, зображення торговельної марки (ТМ) для товарів, вироблених в Україні. Як повідомляє "Економічна правда", зображення "Зроблено в Україні" зможуть безкоштовно використовувати бізнес, установи та організації незалежно від форми власності.

Розробником логотипу виступило міністерство економіки України. Надалі воно має подати заявку на державну реєстрацію ТМ.

В уряді кажуть, що бренд допоможе виділити товари, виготовлені українським виробником, серед подібних товарів в обігу, популяризувати товари українського виробництва та стимулювати внутрішній попит на них.

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