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ПолітикаМонголія

Хан: Монголії доведеться пояснити, чому Путіна не арештували

Дмитро Шварц
6 вересня 2024 р.

Монголії доведеться пояснити, чому вона не виконала ордер Міжнародного кримінального суду коли президент РФ перебував в країні, заявив головний прокурор МКС Карім Хан.

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Головний прокурор МКС Карім Хан
Переговорний процес щодо бездіяльності Монголії ведеться на рівні суду - Карім ХанФото: Chepa Beltran/LongVisual via ZUMA Press/picture alliance

Монголії доведеться пояснити, чому вона проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) та не заарештувала президента РФ Володимира Путіна під час його візиту до країни. 

"Переговорний процес на рівні суду ведеться. Судді можуть дати свої рекомендації на випадок, якщо буде виявлено відсутність співпраці, але я не хочу нічого передбачати, тому що зараз це питання вирішують між суддями та урядом Монголії", - заявив в інтерв'ю BBC головний прокурор МКС Карім Хан.

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На запитання BBC про те, чи вірить він, що Володимир Путін коли-небудь опиниться на лаві підсудних у Гаазі, Хан відповів, навівши приклад колишньої Югославії.

"Люди сміялися, коли трибунал щодо колишньої Югославії домагався ордерів на арешт Караджича і Младича, не кажучи вже про Мілошевича, коли Спеціальний суд щодо Сьєрра-Леоне видавав ордер на арешт колишнього президента Чарльза Тейлора, але, як показала історія, ці люди, що володіли в минулому великою владою в своїй країні та регіоні, у підсумку опинилися на лаві підсудних", - зазначив Карім Хан.

За його словами, "є приклади, які показують, що якщо хтось робить, що заманеться, користуючись владою, не обмеженою вищою відповідальністю, його простір для маневру звужується".

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Наразі найбільш високопоставленими особами, арешту яких домагається МКС, є Володимир Путін, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

Раніше Хан також видав ордери на арешт трьох лідерів угруповання ХАМАС, двоє з яких з того часу були вбиті внаслідок воєнних дій у Секторі Гази.

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