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Радован Караджич

Радован Караджич - колишній лідер боснійських сербів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Радован Караджич".

2016 року Міжнародний трибунал ООН у Гаазі визнав колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича винним у скоєнні геноциду в Сребрениці й засудили до 40 років в'язниці. Згодом Караджич подав апеляцію, однак 2019 року Апеляційна палата міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів у Гаазі посилила вирок щодо Караджича, засудивши його до довічного терміну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Боснії знайшли ще одну братську могилу жертв геноциду в Сребрениці

У Боснії знайшли ще одну братську могилу жертв геноциду в Сребрениці 09.12.2021

За 200 кілометрів від Сребрениці виявили масове поховання. Загалом у Боснії знайдено вже понад 90 братських могил із жертвами масової розправи над боснійськими мусульманами у 1995 році.
Засуджений за геноцид у Сребрениці Караджич сидітиме у британській тюрмі

Засуджений за геноцид у Сребрениці Караджич сидітиме у британській тюрмі 12.05.2021

Своє ув'язнення екслідер боснійських сербів Радован Караджич відбуватиме в одному з британських пенітенціарних закладів, повідомив глава МЗС Великобританії Домінік Рааб.

Різанина в Сребрениці: спогади очевидців 25 років по тому (10.07.2020) 10.07.2020

Чверть століття тому тисячі боснійських мусульман, здебільшого чоловіків, були вбиті сербськими загонами. DW поспілкувалася з очевидцями визнаного геноциду та наймасовішого вбивства в Європі після закінчення Другої світової війни.
Трибунал ООН засудив Радована Караджича до довічного ув'язнення

Трибунал ООН засудив Радована Караджича до довічного ув'язнення 20.03.2019

Судді вирішили, що попередній вирок Радовану Караджичу, яким його було засуджено до 40 років за геноцид у Боснії, є надто м'яким, та залишили 73-річного колишнього лідера боснійських сербів за ґратами до кінця життя.
Балканський слід у нападі на мечеті в Новій Зеландії

Балканський слід у нападі на мечеті в Новій Зеландії 19.03.2019

На зброї нападника у новозеландському Крайстчерчі були написи кирилицею. Але це радше ознака їхньої "клаптикової" ідеології, ніж свідчення його терористичного зв'язку з Балканами.
У Гаазі розглядають апеляцію екс-лідера боснійських сербів Радована Караджича

У Гаазі розглядають апеляцію екс-лідера боснійських сербів Радована Караджича 23.04.2018

Адвокат Радована Караджича домагається виправдання його чи початку нового судового процесу проти екс-лідера боснійських сербів. У 2016 році його засудили до 40 років ув'язнення за геноцид і воєнні злочини.
Караджич подав апеляцію на вирок Міжнародного трибуналу ООН

Караджич подав апеляцію на вирок Міжнародного трибуналу ООН 22.07.2016

Екс-лідер боснійських сербів Радован Караджич, засуджений на 40 років Міжнародним трибуналом ООН за винищення боснійських мусульман, подав на апеляцію, оскільки вважає процес політичним.
Гаазький трибунал підтвердив вироки двом спільникам Караджича

Гаазький трибунал підтвердив вироки двом спільникам Караджича 30.06.2016

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії підтвердив вирок першої інстанції двом поплічникам Радована Караджича - Міко Станішичу та Стояну Жупляніну.
У Сербії вважають вирок Караджичу проявом упередженості до сербів

У Сербії вважають вирок Караджичу проявом "упередженості" до сербів 25.03.2016

В уряді Сербії після вироку Радовану Караджичу заявили, що Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії упереджений до сербів.
Коментар: Вирок Караджичу - важлива віха для правосуддя

Коментар: Вирок Караджичу - важлива віха для правосуддя 25.03.2016

Процес над Радованом Караджичем закінчився тривалим тюремним вироком. Жертви можуть бути задоволені, але Боснії ще треба працювати над своїм минулим.
Трибунал виніс вирок Радовану Караджичу: 40 років позбавлення волі

Трибунал виніс вирок Радовану Караджичу: 40 років позбавлення волі 24.03.2016

Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії виніс вирок колишньому лідеру боснійських сербів Радовану Караджичу. Його визнано винним у геноциді та злочинах проти людяності і засуджено до 40 років позбавлення волі.
Радован Караджич: від поета до воєнного злочинця

Радован Караджич: від поета до воєнного злочинця 24.03.2016

У Гаазі у четвер, 24 березня, оголосять вирок у справі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Йому інкримінують тяжкі воєнні злочини та геноцид.
На вимогу Караджича опитають представників одразу шести країн

На вимогу Караджича опитають представників одразу шести країн 15.02.2010

У трибуналі ООН в Гаазі безпрецедентна ситуація. Підсудний Радован Караджич, викликавши у свідки офіційних представників одразу шести країн, сподівається на відкриття документів, які б сприяли зняттю вини з нього.