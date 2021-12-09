Радован Караджич - колишній лідер боснійських сербів. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Радован Караджич".

2016 року Міжнародний трибунал ООН у Гаазі визнав колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича винним у скоєнні геноциду в Сребрениці й засудили до 40 років в'язниці. Згодом Караджич подав апеляцію, однак 2019 року Апеляційна палата міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів у Гаазі посилила вирок щодо Караджича, засудивши його до довічного терміну. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.