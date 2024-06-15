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МОК допустив до Олімпіади 14 атлетів із РФ і 11 з Білорусі

Валерій Сааков | Євген Жуков
15 червня 2024 р.

МОК опублікував перший список російських і білоруських спортсменів, яких спеціальна комісія допустила до Олімпійських ігор-2024 у Парижі. Вони виступатимуть у нейтральному статусі.

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Олімпійські кільця на Ейфелевій вежі в Парижі
Олімпійські кільця на Ейфелевій вежі в ПарижіФото: Thomas Padilla/AP/dpa/picture alliance

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив 14 російських і 11 білоруських спортсменів до участі в нейтральному статусі у літніх Олімпійських іграх у Парижі. Про це МОК повідомив у суботу, 15 червня, уточнивши, що ці атлети пройшли перевірку спеціальної комісії, скликаної в березні 2024 року.

Складений МОК перший перелік спортсменів, які отримали допуск до змагань у нейтральному статусі, містить імена десяти російських борців, трьох велосипедистів і однієї стрибунки на батуті. З Білорусі на Олімпіаду вирушать шестеро борців, двоє стрибунів на батуті, два гирьовики і одна велосипедистка.

Однак комісія Міжнародного олімпійського комітету, що складається з трьох членів, не надала допуск до літніх Олімпійських ігор чотирьом тхеквондистам з Росії та одному з Білорусі. У суботній заяві МОК не пояснюється, в чому причина відмови, зазначає dpa.

Раніше віцепрезидент МОК Джон Коутс припустив, що на літніх Олімпійських іграх-2024 зможуть виступити в нейтральному статусі близько 40 російських спортсменів.

Обмеження для російських і білоруських спортсменів

За рішенням МОК, ухваленим у грудні 2023 року, атлетів із РФ і Білорусі, - вважається, що остання підтримує російське вторгнення в Україну, - допустять до змагань лише в індивідуальних дисциплінах, без прапорів своїх країн та іншої національної атрибутики. Вони також повинні дотримуватися антидопінгових правил. Як додаткову умову, МОК вимагає від усіх спортсменів письмового зобов'язання дотримуватися Олімпійської хартії і, таким чином, "мирної місії олімпійського руху".

В Іграх не зможуть узяти участь спортсмени, які активно підтримали війну Росії проти України або ті атлети, котрі якось пов'язані з російськими чи білоруськими збройними силами чи органами держбезпеки. Також росіянам і білорусам заборонено брати участь у церемонії відкриття Ігор. Нещодавно МОК повідомляв, що розраховує на прибуття до Парижа близько 50 росіян і 28 білорусів, уточнює dpa.

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