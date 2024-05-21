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Україна офіційно оголосила участь в Олімпійських іграх

Дмитро Шварц
21 травня 2024 р.

Міністерство молоді та спорту офіційно підтвердило, що Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 у Парижі. Раніше Національний олімпійський комітет розробив рекомендації українським спортсменам щодо контактів з росіянами.

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Олімпіада-2024 пройде в Парижі 26 липня - 11 серпня
Україна братиме участь в Олімпіаді у ПарижіФото: Benoit Tessier/REUTERS

Україна офіційно оголосила, що братиме участь в літніх Олімпійських іграх 2024 року, що відбудуться в Парижі з 26 липня до 11 серпня.

"Ці ігри мають особливе значення для України, адже це можливість показати світові нашу волю та силу духу. Гасло України на Олімпійських іграх: The Will to Win ("Воля до перемоги"). Цього разу для України Олімпіада - це в першу чергу великий екран до світу. Ми маємо нагадати, що Україна є, бореться і здатна перемагати. Cам факт, що у Парижі виступають під українським прапором є великим проявом сили волі", - повідомило 20 травня міністерство спорту.

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Рекомендації щодо контактів з росіянами та білорусами

У міністерстві нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 450 українських спортсменів, серед яких і чемпіони світу. 

Раніше Національний олімпійський комітет (НОК) розробив рекомендації українським спортсменам щодо контакту з росіянами та білорусами, яким дозволили брати участь в Олімпіаді в "нейтральному" статусі.

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Як українські атлети готуються до Олімпіади у Парижі-2024

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