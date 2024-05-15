  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Війна РФ в Україні вбила 456 атлетів національного рівня

Ксенія Польська
15 травня 2024 р.

456 українських спортсменів національних збірних загинули внаслідок агресії РФ, повідомив DW очільник міністерства молоді та спорту України Матвій Бідний. Через російські атаки зруйновано понад 500 спортивних об'єктів.

https://p.dw.com/p/4ftdl
Цвинтар загиблих українських воїнів, Львів
Цвинтар загиблих українських воїнівФото: Mykola Tys/SOPA Images/ZUMA/dpa/picture alliance

456 українських атлетів і тренерів, які належали до національних збірних, загинули внаслідок агресії Росії проти України, повідомив в інтерв'ю DW у Брюсселі виконувач обов'язків міністра у справах молоді та спорту Матвій Бідний. За його словами, число загиблих та поранених українських спортсменів збільшується практично щодня.

"Еліта українського спорту сьогодні зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність та наше майбутнє, - підкреслив Бідний. - Ми несемо дуже великі втрати. Буквально минулого тижня загинув двократний чемпіон Європи з важкої атлетики, він займав четверту позицію на Олімпіаді в Ріо". Йдеться про Олександра Пєлєшенка, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебував у лавах ЗСУ.

За даними очільника міністерства молоді та спорту, внаслідок російських атак зруйновано понад 500 об'єктів спортивної та 100 об'єктів молодіжної інфраструктури в Україні.

Бідний взяв участь у засіданнях Ради ЄС у справах молоді й спорту

Матвій Бідний побував у Брюсселі з офіційним візитом і виступив перед своїми європейськими колегами на засіданнях Ради Європейського Союзу у справах молоді та спорту 13 і 14 травня.

На відміну від міністрів закордонних справ, оборони та чиновників, які опікуються євроінтеграцією України, профільних міністрів не так часто запрошують особисто виступити на засіданнях Ради ЄС.

Колеги підтримали Матвія Бідного оплесками та висловили беззастережну підтримку Україні. Він також провів низку двосторонніх зустрічей.

Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Олімпіада попри війну: як українські атлети готуються до Ігор у Парижі-2024 - "Європа у фокусі" (26.02.2024)

Олімпіада попри війну: як українські атлети готуються до Ігор у Парижі-2024 - "Європа у фокусі" (26.02.2024)

Україна: топ-борчиня готується до Олімпіади попри війну. Франція: нетрі з біженцями на райському острові. Великобританія: британська пошта опинилася в центрі скандалу. Іспанія: Майорка робить ставку на "зелений" водень. Португалія: успішний порятунок іспанських рисей.
Політика26 лютого 2024 р.25:50 хв.
Логотип Літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі

МОК не допустив російських спортсменів до церемонії відкриття Олімпійських ігор

МОК не допустив російських спортсменів до церемонії відкриття Олімпійських ігор

Церемонія відкриття Олімпійських ігор-2024 в Парижі відбуватиметься без російських і білоруських спортсменів, вирішив Міжнародний олімпійський комітет. Утім, атлети обох країн зможуть "відчути подію".
Спорт19 березня 2024 р.
Олімпійські кільця в Парижі

Російських і білоруських атлетів не пустять на відкриття Паралімпіади

Російських і білоруських атлетів не пустять на відкриття Паралімпіади

Спортсмени з Росії та Білорусі, допущені до Паралімпіади у нейтральному статусі, не зможуть брати участь у церемонії відкриття та закриття Ігор у Парижі.
Спорт7 березня 2024 р.
Більше публікацій