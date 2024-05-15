Війна РФ в Україні вбила 456 атлетів національного рівня

456 українських атлетів і тренерів, які належали до національних збірних, загинули внаслідок агресії Росії проти України, повідомив в інтерв'ю DW у Брюсселі виконувач обов'язків міністра у справах молоді та спорту Матвій Бідний. За його словами, число загиблих та поранених українських спортсменів збільшується практично щодня.

"Еліта українського спорту сьогодні зі зброєю в руках відстоює нашу незалежність та наше майбутнє, - підкреслив Бідний. - Ми несемо дуже великі втрати. Буквально минулого тижня загинув двократний чемпіон Європи з важкої атлетики, він займав четверту позицію на Олімпіаді в Ріо". Йдеться про Олександра Пєлєшенка, який з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну перебував у лавах ЗСУ.

За даними очільника міністерства молоді та спорту, внаслідок російських атак зруйновано понад 500 об'єктів спортивної та 100 об'єктів молодіжної інфраструктури в Україні.

Бідний взяв участь у засіданнях Ради ЄС у справах молоді й спорту

Матвій Бідний побував у Брюсселі з офіційним візитом і виступив перед своїми європейськими колегами на засіданнях Ради Європейського Союзу у справах молоді та спорту 13 і 14 травня.

На відміну від міністрів закордонних справ, оборони та чиновників, які опікуються євроінтеграцією України, профільних міністрів не так часто запрошують особисто виступити на засіданнях Ради ЄС.

Колеги підтримали Матвія Бідного оплесками та висловили беззастережну підтримку Україні. Він також провів низку двосторонніх зустрічей.