Спортсменів із РФ та РБ не пустять на відкриття Паралімпіади

Спортсмени з Росії та Білорусі, допущені до Паралімпіади у нейтральному статусі, не зможуть брати участь у церемонії відкриття та закриття Ігор у Парижі.

Спортсмени з Росії та Білорусі не зможуть взяти участь у церемоніях відкриття та закриття літніх Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі, повідомляється у регламенті, опублікованому керівною радою Міжнародного паралімпійського комітету у середу, 6 березня.

Спортсмени з Росії та Білорусі виступатимуть на Іграх у нейтральному статусі та відзначатимуться як NPA - нейтральний паралімпієць (Neutral Paralympic Athletes). Делегації обох країн зможуть бути присутніми на церемонії відкриття та закриття лише як глядачі, йдеться в документі.

Нагороди, завойовані спортсменами з РФ та Білорусі, не будуть враховані у загальному медальному заліку. Державну символіку двох країн буде заборонено, а атлети виступатимуть під білим прапором із чорними літерами NPA. У разі завоювання золота на церемонії нагородження звучатиме паралімпійський гімн.

Спортсмени РФ та РБ усунуті від участі під прапором своїх країн у багатьох міжнародних змаганнях у зв'язку з війною, розв'язаною Росією проти України та підтриманою Мінськом. Проте, Міжнародний олімпійський комітет дозволив виступати в нейтральному статусі і тільки в індивідуальних змаганнях тим спортсменам, які публічно не підтримали агресію.

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У Іграх можуть взяти участь 125 російських спортсменів

Раніше Паралімпійський комітет Росії (ПКР) повідомив, що взяти участь у Паралімпіаді 2024 року в Парижі зможуть 125 спортсменів, а загалом до російської делегації включено 225 осіб. "Їх кількість може змінитися як у більшу, так і меншу сторону відповідно до ситуації з допуску російських спортсменів на міжнародні змагання", - заявили в ПКР.

"Шанси завоювати квоти на кваліфікаційних відбіркових змаганнях залишаються у шести з 22 видів спорту: легка атлетика, кульова стрільба, тхеквондо, тріатлон, теніс на візках і настільний теніс. Ще три види спорту зможуть потрапити на Ігри лише на підставі прямих запрошень від МПК та міжнародних спортивних федерацій: пауерліфтинг, дзюдо та стрілянина з лука", - повідомили у ПКР агентству "Інтерфакс".

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