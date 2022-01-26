Міністр оборони Італії: Будь-яка агресія РФ проти України матиме серйозні наслідки

Будь-яка агресія Росії проти України матиме серйозні наслідки, а італійський уряд готовий більш активно долучитись до розв'язання загострення на українсько-російському кордоні, заявив міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні в середу, 26 січня.

"Наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", - цитує Гуеріні посольство України в Італії на своїй сторінці у Facebook.

Також, за словами Гуеріні, авіаційну базу НАТО в Румунії було посилено сучасними італійськими літаками. При цьому міністр зазначив, що командуванням НАТО підготовлено спеціальний план на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні за участі італійських військовослужбовців. У разі, якщо ближчим часом криза не завершиться, Італія готова направити відповідні додаткові сили у східно-європейський регіон.

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Утім, Гуеріні наголосив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, тож пріоритетом залишається конструктивний діалог.

Онлайн-зустріч Путіна з італійським бізнесом

Тим часом президент Росії Володимир Путін намагається підтримувати зв'язок із італійським бізнесом. 26 січня відбулася онлайн-зустріч глави РФ з італійсько-російською торговою палатою. У ній взяли участь, зокрема, представники енергетичної компанії Enel, страхової компанії Generali, виробника шин Pirelli та банку Unicredit, повідомляє агенція AFP.

Від участі у цій зустрічі відмовилась енергетична компанія Eni.

Також не були присутні на зустрічі італійські компанії з державною часткою та члени італійського уряду, які розкритикували проведення цього заходу.

Як зазначає Reuters, під час зустрічі Путін сказав керівникам італійських підприємств, що Італія є ключовим партнером Москви. Також він заявив, що Росія є надійним постачальником енергії і що Рим може купувати газ у "Газпрому" за нижчими цінами завдяки довгостроковим угодам.

Загроза вторгнення Росії в Україну

За даними Києва і Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині дислокувались близько 100 тисяч військовослужбовців РФ. Також у Держдепі США вважають, що перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого, змушує побоюватися, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну.

Тим часом через можливу загрозу з боку Росії низка країн надають Україні озброєння. Так, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, це роблять, зокрема, США, Великобританія, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Чехія, "незважаючи на те, що Україна не є членом НАТО і на неї не поширюється дія п'ятої статті Північноатлантичного договору" (якою закріплено принцип колективної оборони. - Ред.).