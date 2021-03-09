 В Італії планують виробляти російську вацину від коронавірусу Sputnik V | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

В Італії планують виробляти російську вацину від коронавірусу Sputnik V

Італія може стати першою країною-членом Євросоюзу, де вироблятиметься російська вацина від коронавірусу Sputnik V.

В Італії хочуть виробляти російську вацину від коронавірусу Sputnik V

Першою країною-членом Євросоюзу, де вироблятиметься російська вацина від коронавірусу Sputnik V, може стати Італія. Про це в вівторок, 9 березня, повідомив інформаційному агентству AFP речник італійсько-російської торговельної палати Стефано Маггі.

За його словами, Sputnik V з липня почне виробляти в Ломбардії італійсько-швейцарська фармацевтична компанія Adienne. Утім, відповідну угоду між компанією та російською стороною ще має затвердити італійський регулятор. До січня 2022 року заплановано виготовити 10 мільйонів доз вакцини.

Читайте також: В Україні заборонили реєструвати російські вакцини від коронавірусу

Якщо ж використання Sputnik V не буде схвалене в ЄС, то російська держава викупить препарат та розподілить серед держав, де ця вакцина дозволена. Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 4 березня почало перевірку російської вакцини. У трьох країнах ЄС -Угорщині, Словаччині та Чехії - вакцина вже затверджена або ще перевіряється. У РФ Sputnik V використовують ще з початку грудня 2020 року.

Читайте також: Вакцинувався і захворів. Чи захищає російська вакцина "Спутник V" від COVID-19?

100 тисяч осіб померло від коронавірусу в Італії

Тим часом в Італії 8 березня зареєстрували з початку пандемії понад 100 тисяч смертей, спричинених ускладненнями COVID-19. Заразилися коронавірусом за цей час 3,08 мільйона італійців. Уряд країни посилив у кількох регіонах карантинні обмеження. В Італії вакциновано вже 5,4 мільйона осіб, з них 2,5 мільйона - медпрацівники.

Читайте також: Коронавірус: у ФРН розглядають можливість виробництва російської вакцини

Дивитись відео 04:53

"Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020)

  • Обкладинки журналів Time Magazine та Spiegel з портретами засновників фірми BioNTech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції

    Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.

  • Штаб-квартира компанії Moderna

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Moderna: родом з університету Гарварда

    На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.

  • Індійська лікарка демонструє ампулу з вакциною AstraZeneca

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"

    Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.

  • Прибуття першої партії вакцини Спутник V в Болівію.

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    "Спутник V": найперша реєстрація

    У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.

  • Президент Індонезії Джоко Відодо робить щеплення вакциною Sinovac Biotech

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sinovac: тихий конкурент з Китаю

    Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.

  • Ілон Маск демонструє депутатам Бундестагу Німеччини принтер для вакцин Curevac

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    CureVac: принтер для вакцин від Tesla

    Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.

  • Завод компанії Sanofi у Франкфурті-на-Майні

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу

    Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

  • Ампули з вакциною фірми Janssen, що належить Johnson&Johnson

    Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу

    Johnson&Johnson: достатньо однієї дози

    Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.

    Автор: Андрій Гурков


Також за темою

Volodymyr Zelenskiy Ukraine Kiew Parlament

Головною відповіддю на COVID-19 є вакцинація - Зеленський 09.03.2021

Президент України Володимир Зеленський закликав до збільшення в країні темпів вакцинації, яку він вважає головною відповіддю на COVID-19.

Coronavirus Israel Tel Aviv | Zuschauermit Masken in Stadion

У Ізраїлі відкрили кафе та стадіони для глядачів: переваги - для вакцинованих 07.03.2021

Перебувати в приміщеннях кафе, ресторанів та навчальних закладів зможуть лише власники "зелених паспортів". Їх можна отримати після двох доз щеплення від коронавірусу або після одужання від COVID-19.

Deutschland Berlin | Coronavirus, Impfzentrum

Вакцинація від COVID-19 у ФРН: 5 відсотків населення отримали першу дозу 02.03.2021

Повністю щепленими від коронавірусу нині є 2,6 відсотка населення Німеччини, повідомляє МОЗ у Берліні.

Реклама

Докладно

Два депутати Бундестагу добряче заробили на посередництві в закупівлі масок

Скандал у ФРН - бізнес на масках замість моральних принципів

Двоє депутатів Бундестагу під час кризи розбазарили найцінніший капітал політики - довіру, вважає Фолькер Віттінґ.  

Криптовалюта біткоін

Як функціонує криптовалюта біткоїн і що це таке

У фотогалереї DW пояснює, як влаштована провідна світова криптовалюта.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  