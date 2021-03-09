В Італії планують виробляти російську вацину від коронавірусу Sputnik V

Першою країною-членом Євросоюзу, де вироблятиметься російська вацина від коронавірусу Sputnik V, може стати Італія. Про це в вівторок, 9 березня, повідомив інформаційному агентству AFP речник італійсько-російської торговельної палати Стефано Маггі.

За його словами, Sputnik V з липня почне виробляти в Ломбардії італійсько-швейцарська фармацевтична компанія Adienne. Утім, відповідну угоду між компанією та російською стороною ще має затвердити італійський регулятор. До січня 2022 року заплановано виготовити 10 мільйонів доз вакцини.

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Якщо ж використання Sputnik V не буде схвалене в ЄС, то російська держава викупить препарат та розподілить серед держав, де ця вакцина дозволена. Нагадаємо, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 4 березня почало перевірку російської вакцини. У трьох країнах ЄС -Угорщині, Словаччині та Чехії - вакцина вже затверджена або ще перевіряється. У РФ Sputnik V використовують ще з початку грудня 2020 року.

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100 тисяч осіб померло від коронавірусу в Італії

Тим часом в Італії 8 березня зареєстрували з початку пандемії понад 100 тисяч смертей, спричинених ускладненнями COVID-19. Заразилися коронавірусом за цей час 3,08 мільйона італійців. Уряд країни посилив у кількох регіонах карантинні обмеження. В Італії вакциновано вже 5,4 мільйона осіб, з них 2,5 мільйона - медпрацівники.

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Дивитись відео 04:53 Поділитись "Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3jxbb "Супутник V": чи можна довіряти російській вакцині від коронавірусу (15.10.2020)